Nathalie Marquay se fait vacciner et fait la promotion du vaccin, certains l’accusent de propagande !

Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on puisse apprendre un nouveau scandale en ce qui concerne la campagne de vaccination contre le coronavirus. Cela fait plusieurs mois, depuis le mois de décembre 2020, que les français peuvent se faire vacciner sous certaines conditions. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que la campagne n’arrive pas à gagner beaucoup de terrain, et on a pu apprendre des nouvelles assez étonnantes ces derniers jours.

En effet, de folles rumeurs ont été dévoilées : il se pourrait que certaines personnalités françaises aient été contactées pour promouvoir le vaccin, notamment le vaccin AstraZeneca qui a été très controversé. On a pu parler ces derniers jours de la chanteuse Sheila, mais cela pourrait également concerner d’autres chanteuses ou des acteurs très populaires en France…

Qui sont ces personnalités qui défendent la campagne de vaccination ?

A l’heure où des millions de français refusent purement et simplement de se faire vacciner, il se trouve que l’on a pu voir au contraire certaines personnalités tout faire pour montrer leur soutien à la campagne de vaccination. Ainsi, on a récemment pu voir des photos et des déclarations très étonnantes de la part de l’humoriste Elie Semoun par exemple.

En effet, l’humoriste ne s’est clairement pas privé pour prendre la parole sur les réseaux sociaux et avouer qu’il avait bel et bien été vacciné par le vaccin AstraZeneca dans le cadre de la campagne de vaccination, et qu’il n’était toujours « pas mort » avec une certaine ironie qui le caractérise bien. Plus tard, c’est Bernard Tapie qui a pu prendre la parole de façon assez émouvante. Il a clairement annoncé qu’il fallait être « cinglé » pour ne pas se faire vacciner, et il a même ajouté avec humour lors d’une interview qu’il faudrait même peut être « forcer » les personnes à se vacciner dans le cas où elles ne le souhaitent pas.

En revanche, personne ne pensait que Nathalie Marquay allait pouvoir prendre la parole concernant le sujet de la vaccination, et c’est contre toute attente qu’elle a pu diffuser des images assez étonnantes…

Nathalie Marquay met en scène sa vaccination, les internautes sont furieux…

C’est contre toute attente que l’on a pu voir des images assez incroyables de Nathalie Marquay, l’ancienne reine de beauté, se faire vacciner contre le coronavirus. En effet, on imagine que le sujet est sensible pour elle, car cela avait pu notamment provoquer des bouleversements pour le journal de 13 heures l’an dernier.

Son compagnon Jean-Pierre Pernaut avait décidé de ne pas se rendre à nouveau sur le plateau du journal de 13 heures après le confinement, afin de ne pas prendre de risques. Mais alors que de plus en plus de français se font vacciner aujourd’hui, ce sont des messages très durs que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux contre Nathalie Marquay.

En effet, certains d’entre eux sont assez violents et accusent même Nathalie Marquay de faire de la propagande pour le gouvernement d’Emmanuel Macron. Toutefois, alors que Jean-Pierre Pernaut ne se prive pas pour critiquer le chef de l’état, cela paraît très surprenant…