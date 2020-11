Nathalie Simon : Petit tour d’horizon sur la vie de l’animatrice la plus sportive pour son 56e anniversaire !

Nathalie Simon est l’une des personnalités de la télé qui a marqué les esprits. Le 25 octobre dernier, elle a soufflé une bougie de plus. Une occasion mémorable qui a soulevé la question de savoir où en est l’ancienne animatrice de l’émission Intervilles.

Nathalie Simon, une championne du monde à la télé !

Nathalie Simon est une star de la télé très appréciée des français. Elle est une animatrice de radio et télévision sur la chaîne France 3. Mais avant de devenir une icône de la télévision, Nathalie a été la grande patronne d’un sport particulier. La native de Neuilly-sur-Seine s’était découvert une passion pour la planche à voile en 1983. Trois ans plus tard, elle glanait le titre de championne du monde. Ce fut donc une période d’ascension sportive pour Nathalie. Elle a eu à participer à de nombreuses compétitions, remportant au passage des titres. L’une de ses inoubliables prouesses sportives a été son raid au Brésil en 1985.

Bien que brillante, sa carrière sportive a été assez brève (1983 – 1995). Elle s’est donc reconvertie dans l’audiovisuelle. Déjà en 1991, elle co-présentait l’émission Minuit sport avec Gilles Pernet sur TF1. Dès 1995, elle se retrouvait aux côtés de Jean-Pierre Foucault, Fabrice et Olivier Chiabodo. Tous les trois avaient pour mission de présenter l’émission dénommée Intervilles. De là, a débuté une longue série d’apparitions à la télé où on pourrait voir la championne du monde dans différentes émissions comme « France Bleu ». Cependant, malgré son emploi du temps assez chargé, Nathalie Simon a le temps pour défendre ses propres causes.

Nathalie Simon, une femme battante engagée !

Nathalie Simon porte plusieurs manteaux. En effet, elle est une sportive titrée, une journaliste célèbre et une défenseuse des droits de la femme et de l’environnement. La célèbre animatrice a compris depuis 1986 qu’elle pouvait utiliser le sport comme cheval de bataille. Elle s’est donc engagée à faire de son possible pour que les droits de la femme soient respectés. Pour cela, elle est devenue l’ambassadrice de la campagne de sensibilisation « Libérons la parole ». Il s’agissait de parler du sujet tabou que représentait la maladie des fuites urinaires.

Dans le volet du combat pour l’environnement, elle a intégré l’association ‘’Elles’’. Cette association a pour vocation d’assainir et de maintenir l’environnement sain. A cet effet, des évènements caritatifs, informatifs et sportifs sont organisés par l’association. Par ailleurs, en ce début de mois d’octobre, Nathalie a participé à un évènement sportif. Il s’agissait d’une course Défi qui a également connu la participation de Laury Thilleman. L’ancienne championne du monde a même fait un tweet pour parler de l’évènement.

Nathalie Simon, une mère avant et après tout !

A 56 ans, Nathalie Simon est mère d’une charmante fille de 22 ans prénommée Nina. Depuis l’âge de 16 ans, Nina et sa mère surfaient sur les vagues ensemble. La mère a visiblement transmis sa passion à sa fille. Les deux dames de la famille repoussent leur limite lors de leurs différentes incursions sportives sur les plages françaises. « Dans la famille, le sport est une religion qui se pratique à la limite du fanatisme » a déclaré Tanguy Dadon le compagnon de Nathalie depuis 32 ans.

La famille de trois membres passe son temps libre à relever des challenges sportifs. Des moments, pendant lesquels, seule Nina reste la plus consciencieuse a avoué Nathalie lors d’une interview. Entre combats et famille, Nathalie Simon compte toujours continuer sa carrière à la télé. Il n’est donc pas question de retraite… pour le moment !