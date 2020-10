Natoo : L’humoriste française est atteinte du coronavirus… Une triste nouvelle pour ses proches et ses fans !

Ce mercredi 14 octobre, la youtubeuse et influenceuse Natoo a révélé qu’elle avait été contaminée par le coronavirus. C’est à travers une vidéo qu’elle a diffusée sur son compte Instagram que ses fans ont appris la nouvelle. En effet, ces derniers étaient de plus en plus inquiets puisqu’elle ne faisait plus assez de stories sur le réseau social. Elle en a donc expliqué les raisons à ses 3,8 millions d’abonnés. Les prochaines lignes de cet article vous en diront plus.

Une situation inquiétante

Dans la vidéo que l’influenceuse a partagée, elle était apparemment à son domicile, vêtue d’un pull avec une Fermeture éclair. De ses propos, la jeune femme décrivait les symptômes qu’elle a ressentis durant ces derniers jours : maux de tête, fatigue intense, courbatures, etc. Elle ne fut certainement pas rassurée d’apprendre que certains de ses amis avaient été testés positifs au coronavirus alors qu’elle était en contact avec eux quelques jours plus tôt.

C’est donc par précaution que Natoo a décidé de faire un test. Déjà que ses symptômes s’apparentaient fortement à ceux du covid-19, il était normal qu’elle cherche à être sûre de son état. C’est à l’issue du test que l’influenceuse a découvert qu’elle était contaminée. Cela tombe sur une très mauvaise période puisque Natoo avait pour projet de terminer son livre au cours de la même semaine. Même si elle est peinée par cette situation malencontreuse, l’actrice française est soulagée que les symptômes ne soient pas trop graves à son niveau.

Elle exhorte ses abonnés à toujours se munir de leurs masques

Dans sa vidéo, Natoo dévoile les conditions dans lesquelles elle aurait été contaminée. La jeune femme pense qu’elle a dû contracter la maladie pendant une émission radio. Elles et les autres personnes présentes sur le plateau avaient retiré leurs masques et c’est probablement après être entrée en contact avec une des personnes présentes qu’elle s’est fait contaminer. Elle a profité pour demander également à ceux qui la suivent de toujours respecter les règles barrières et surtout de ne pas retirer leurs masques de protection.

Dès que les résultats du test lui sont parvenus, la vidéaste web a immédiatement contacté les personnes avec qui elle avait été précédemment en contact afin qu’ils fassent un test de dépistage. Natoo est désormais obligée de rester confinée à son domicile pour ne pas propager la maladie autour d’elle. La jeune femme prévoit aussi refaire un autre test dans quelques jours lorsque son traitement sera effectif.

Elle demande le soutien de ses fans

Nathalie Odzierejko semblait dépitée quand elle a évoqué son livre qui doit sortir très bientôt. L’humoriste française déplorait le fait d’être incapable de se retrouver avec les membres de son équipe pour participer à la finition de son œuvre. La fatigue causée par la maladie ne lui permet pas de travailler comme elle le désirait. Vu que son moral est assez bas, la jeune femme demande le soutien de ses fans qui n’ont pas hésité à rappliquer aussitôt.

Elle a demandé à ses abonnés de la taguer dans leurs stories pour qu’elle puisse regarder leurs publications drôles afin de lui remonter le moral. Suite à cela, les fans ont relayé son post et l’influenceuse a même fait un appel vidéo qu’elle a partagé sur Instagram. Les messages d’affection de ses fans lui feront certainement plaisir et nombreux parmi eux lui ont souhaité une excellente guérison.