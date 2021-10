Nawel Madani en couple, l’humoriste dévoile son compagnon à l’occasion de son anniversaire !

La maman de Louezna prend de l’âge. Elle fête ses 38 ans pour son plus grand bonheur. Un moment spécial qu’elle a passé en compagnie de son chéri. La jeune femme est plus amoureuse que jamais. Que sait-on réellement sur cet homme qui partage la vie de l’actrice ? C’est le moment parfait, de se pencher un peu plus sur sa vie.

Djebril Zonga, le compagnon de Nawel Madani

Nawel Madani file le parfait amour avec son homme, Djebril Zonga. Les deux tourtereaux se sont rencontrés au Portugal en 2007, grâce à une amie commune. « Nous avons grandi l’un grâce à l’autre » souligne Nawel. Encouragé par sa chérie, l’ex footballeur dont la carrière a été interrompue suite à une mauvaise blessure se lance dans le mannequinat. Une carrière qu’il entame avec brio à New York.

En effet, il faudrait reconnaître que Nawel Madani s’est beaucoup investi afin de pouvoir élevé le père de sa fille. Elle a dépensé toutes ses économies afin de pouvoir lui trouver un agent. Suite à cela, le jeune homme enchaîne les gros contrats pour son plus grand bonheur.

Toujours soutenu par sa compagne, il va prendre par la suite, des cours de comédie. Sa chérie affirme « Après des années de travail acharné, il a décidé de rentrer à Paris pour privilégier notre couple ». Elle poursuit « Il veut être acteur ». Djebril interprète donc bien après, le rôle de Doum dans le film C’est tout pour moi en 2017. Il s’agit en réalité d’un homme qui prête son appartement à l’héroïne du film et ce, avant d’usurper son identité.

Un confinement pas très agréable entre Nawal et Djebril

La période de confinement n’a visiblement pas été une partie de pur plaisir entre Nawel et son chéri. « J’ai failli quitter mon mec six fois ! » a-t-elle indiqué. La jeune femme poursuit « J’ai failli l’étrangler, beauté ou pas beauté ! C’était une catastrophe ce confinement ».

Tout compte fait, tout semble aller finalement bien entre les deux amoureux. Ils sont mêmes devenus parents d’une jolie petite fille du nom de Louezna Fatima Zonga. Pour faire un petit retour sur le début de leur rencontre, la jeune femme affirme « Djebril est un professionnel du ballon rond ». Elle poursuit « Je remarque immédiatement sa beauté. Lui semble aussi attiré ».

Nawal Madani

Nawell Madani est une humoriste et animatrice-Belge, qui a été révélée au grand public grâce à Jamel Comedy. La jeune femme est de Bruxelles plus précisément de Watermael-Boitsfort et est née en octobre 1883.

La jeune maman a eu la possibilité d’animer l’émission Backstage sur Télé Sud. Elle reçoit des célébrités en occurrence Rick Ross, Kery James, Nas, Chris Brown et bien d’autres. Elle présente par la suite en 2012, l’émission Shake Ton Booty sur MTV tout particulièrement aux côtés de Cut Killer.

En 2015, la maman de Louezna a été récompensée aux Globes de Cristal dans la catégorie Meilleur one-man show. Bien après cela, la talentueuse femme a intégré le casting du film Alibi.com qui est sorti en salle en février 2017.