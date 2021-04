Nehuda balance tout : des drogues et des substances illicites dans les émissions de téléréalité

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de drogue, et même d’alcool qui pourrait circuler dans les émissions de téléréalité. Tout le monde se souvient de cet ancien candidat de téléréalité qui avait pu prendre la parole et faire des annonces assez étonnantes. Malheureusement, à l’époque, ces dénonciations n’avaient pas eu de suite et cela n’avait pas pu être prouvé. Tombées complètement dans l’oubli, ces accusations sont revenues récemment avec la candidate Nehuda qui a tout balancé.

En effet, alors que la candidate était dans la tourmente pour une histoire avec Ricardo récemment, elle a contre toute attente fait des affirmations qui pourraient lui coûter très cher, c’est le moins que l’on puisse dire…

Nehuda balance dans Touche Pas à Mon Poste : « il y a de la drogue, il y a de l’alcool »

C’est sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste que Nehuda, alors qu’elle était aux côtés d’Angèle et de Rania, qu’elle a pu faire des affirmations très étonnantes sur la chaîne C8. Face à Cyril Hanouna, l’animateur de TPMP, qui s’est alors retrouvé complètement médusé face à cette situation, il se trouve que Nehuda n’a pas hésité à mettre en avant la production de l’émission à laquelle elle participe actuellement.

Complètement sous le choc, les fans de l’ex-compagne de Ricardo ne pensaient pas qu’elle allait pouvoir continuer ses révélations sur les réseaux sociaux. En effet, Nehuda a décidé de ne pas s’arrêter là et d’aller encore plus loin. Elle a donc affirmé que les autres chaînes de télévision pouvaient aussi bien être concernées et que les conditions de vie des candidats peuvent également être terribles.

Etant comme elle le précise une femme « anti-drogue », elle a décidé de dénoncer, bien qu’elle affirme ne rien avoir vu chez NRJ 12 selon ses propres termes. L’ancienne candidate de The Voice pourrait ouvrir la porte à de nouveaux candidats qui pourraient aller plus loin et raconter des faits qui peuvent être assez graves…

Nehuda : peu soutenue par les autres candidats de téléréalité

Alors que la jeune femme a pris un certain risque en hésitant pas une seule seconde à prendre la parole sur ce sujet très controversé, elle aurait pu s’attendre à un peu de soutien des autres candidats de téléréalité. Mais il se trouve que jusqu’à présent, la situation est totalement différente et elle n’a pas eu le moindre soutien.

En effet, si certains pensaient que la jeune femme allait être suivie par d’autres personnalités de la téléréalité, cela n’a pas du tout été le cas. Pourtant, avec des participations à plusieurs programmes mythiques comme The Voice et Les Anges, on imagine que Nehuda dispose d’un réseau important, et qu’elle pourrait mettre à profit ses connaissances pour faire des révélations.

A l’heure actuelle, les autres chaînes de télévision qu’elle dénonce n’ont pas non plus souhaité réagir également. On ne sait pas en revanche si dans les coulisses Nehuda a été contactée pour qu’elle ne prenne plus la parole sur ces différents sujets : on sait que cela peut parfois être très conflictuel !