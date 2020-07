Netflix : 3 séries et films de qualité, à voir sans risque de déception !

N’hésitez pas non plus à faire un tour sur notre sélection des meilleurs documentaires Netflix 2020 !

Quels très bons films et séries regarder sur Netflix pendant le confinement ?

Un bon film historique disponible sur Netflix : Outlaw King

L’intrigue de ce très bon film historique se concentre sur Robert Bruce, un noble écossais qui au XIVe siècle va engager une rébellion contre la couronne d’Angleterre pour mener son pays à l’indépendance. Il se retrouve alors couronné roi d’Écosse et doit affronter le roi d’Angleterre Édouard 1er et le Prince de Galles, son cruel fils. Devenu un hors-la-loi, Robert Bruce devra alors lutter pour conserver son pouvoir en Écosse tout en tentant d’émanciper pour de bon son pays de l’Angleterre voisine.

Ce film historique réussi, à retrouver en streaming sur Netflix, s’inspire d’une histoire bien réelle même si le scénariste prend quelques libertés en simplifiant les faits. Particulièrement prenant, Outlaw King vient s’inscrire avec brio dans la lignée des films comme Braveheart. À l’écran, le résultat est réussi et l’immersion totale, notamment grâce à une réalisation particulièrement soignée avec la beauté des paysages écossais, parfaitement capturée par le cinéaste David Mackenzie.

Une série comique et romantique, à regarder pour se divertir sur Netflix : LOVE

Vous êtes plutôt du genre comédie romantique ? Alors la série Love ne manquera pas de vous séduire à coup sûr ! Gus et Mickey, deux trentenaires à la vie sentimentale particulièrement mouvementée, entament une relation amoureuse. Pourtant, tout semble les opposer.

En effet, entre le geek gentil et rêveur, presque looser sur les bords, et la jeune femme au franc-parler ne manquant pas de vices, tout semble opposer les amoureux, sur le papier du moins. Ensemble, ils vont tenter de construire une véritable relation solide, même si cela impliquera pour chaque protagoniste de faire d’importantes concessions, tout en vivant de nombreux moments pour le moins gênants !

Au programme de Love : du rire, des émotions et des héros attachants, soit tous les ingrédients d’une bonne comédie romantique.

Une excellente série Netflix fantastique : Dark Crystal, le temps de la résistance

Avec cette très bonne série fantastique disponible en streaming sur Netflix, les amateurs du genre seront comblés ! Le synopsis se concentre sur le monde de Thra, qui court un terrible danger alors que les horribles Skeksès veulent s’emparer du Cristal, source d’énergie vitale pour la planète et les trois soleils qui gravitent autour. Tandis que la puissance et la soif de pouvoir des monstres ne cessent de croître, trois Gelflings vont s’apercevoir de la sombre menace et commenceront alors une lutte sans merci pour sauver Thra, s’engageant dans une véritable course contre la montre.

Avec Dark Crystal, la plateforme de SvoD Netflix réussit avec panache le pari de faire une préquelle du classique sorti en 1982, alors réalisé par Jim Henson et Frank Oz.