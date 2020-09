Netflix dévoile un premier teaser de Lupin avec Omar Sy, les internautes ont très très hâte !

La série Lupin : une nouvelle version en vue

Fruit de l’inspiration de Maurice Leblanc, Arsène Lupin est un personnage fictif très intéressant. Ce gentleman cambrioleur ne cesse de servir d’inspiration aux studios. Ainsi, jusqu’à ce jour, le personnage connait de nombreuses adaptations. Le public attend avec impatience la prochaine version de cette série française très intéressante.

Netflix, la plateforme de vidéo en streaming la plus connue du monde, donne l’eau à la bouche aux spectateurs en dévoilant un premier teaser d’Arsène Lupin. Dans cette adaptation, qui est encore en cours de finition, c’est le talentueux acteur Omar Sy qui a été choisi pour se mettre dans la peau du voleur Assane Diop. D’après le teaser dévoilé par Netflix, cet acteur est parfait pour le rôle.

Cette nouvelle adaptation de Lupin est une version très moderne. Comparée aux œuvres littéraires de Maurice Leblanc, cette version a subi de nombreuses modifications. Ces dernières font toute l’originalité de la série sans pour autant déformer le personnage. Netflix donne donc aux spectateurs un aperçu de ‘Lupin’ par l’intermédiaire d’un trailer qui a fait le tour de France en une seule journée.

Il est bon à savoir que le fameux personnage, Arsène Lupin, a eu droit à cinq pièces de théâtre, dix-huit romans et trente-neuf nouvelles. De plus, il a déjà été présenté au public sous différentes formes, notamment au cinéma, au théâtre, dans un jeu vidéo, et dans une série télévisée. Cependant, il faut reconnaitre que dans la plupart de ces œuvres, le personnage d’Arsène Lupin s’éloigne plus ou moins de celui qui a été imaginé par Maurice Leblanc.

Netflix décide donc de donner un nouveau visage à ce personnage en le revisitant, et en l’intégrant dans un environnement plus ou moins contemporain.

La nouvelle série Lupin, avec Omar Sy

Dans cette adaptation d’Arsène Lupin, c’est l’acteur Omar Sy qui a été choisi pour interpréter le voleur des temps modernes, qui n’est autre qu’Assane Diop. D’après les écrits de Maurice Leblanc, Assane est un voleur qui convoite l’héritage d’Arsène Lupin.

Dans la série, on retrouve également Nicole Garcia, Hervé Pierre et Ludivine Sagnier. En ce qui concerne les scénarios de la série, ils ont été soigneusement écrits par des scénaristes réputés, notamment George Kay, le scénariste de Killing Eve, et François Uzan, celui qui a écrit les scènes de Family Business.

Par ailleurs, la série Lupin nouvelle génération est signée par plusieurs réalisateurs. Les trois premiers épisodes de cette série ont été réalisés par Louis Leterrier, le réalisateur des films Insaisissables, Le Transporteur et Le Choc des Titans. La série Lupin est prévue en deux parties, dont la première partie intitulée « Dans l’Ombre d’Arsène » comporte un total de cinq épisodes. Les deux derniers épisodes n’ayant pas encore été tournés, la sortie de cette première partie est prévue pour janvier 2021.

Selon les experts en cinématographie, la version revisitée d’Arsène Lupin ressemble un peu à la série Sherlock, le fameux détective. À rappeler que cette dernière a été écrite par Steven Moffat et produite par la BBC. La nouvelle série Arsène Lupin a donc certainement été inspirée de Sherlock Holmes parce que ce dernier est connu à l’échelle mondiale. D’ailleurs, cette hypothèse a été confirmée par Maurice Leblanc lui-même.

De plus, dans un scénario, Maurice intègre un personnage qui reflète Sherlock Holmes, il lui a donné le nom Herlock Sholmès. Dans cette partie de la série, ce dernier affrontera la star de la série Lupin, le gentleman cambrioleur. Reste à voir si l’acteur choisi, Omar Sy est aussi doué que Benedict Cumberbatch dans son rôle.