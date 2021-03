Netflix : en exclusivité, découvrez la mise à jour des catégories cachées qui vont vous permettre de voir d’autres séries !

Si comme de nombreux français, vous vous demandez encore si vous avez déjà eu l’occasion de voir et revoir tout le catalogue de la plateforme de Netflix, et bien détrompez-vous !

En effet, il se trouve que certaines catégories de la plateforme sont cachées, et vous ne pourrez pas les trouver sans des codes à saisir directement. Il se trouve que Netflix ne fait pas cela volontairement : la plateforme ne souhaite pas cacher les catégories mais elle ne veut pas les mettre en avant pendant toute l’année.

Pour eux, c’est une occasion en or pour pouvoir regrouper certains films événementiels mais qui ne correspondent qu’à une partie de l’année, comme par exemple les fameux films de Noël, qui chaque année font un très gros carton avant l’arrivée du Père Noël… Mais pour ceux qui souhaitent voir ces séries et ces films en exclusivité, il va falloir être très patient, comme on pouvait s’en douter.

Comment trouver les nouvelles catégories cachées de la plateforme Netflix ?

Si vous vous demandez comment vous pouvez accéder à ces différentes catégories, et bien c’est très simple ! En effet, il vous suffira de vous rendre sur votre ordinateur et d’accéder au site de Netflix en ajoutant dans l’adresse les parties « /browse/genre/ ». A la suite de cela, vous devrez ensuite ajouter un code dans votre barre d’adresse pour pouvoir accéder à des catégories cachées.

Comme vous allez pouvoir le découvrir, il se trouve que les possibilités ne manquent pas et vous risqueriez de passer des heures entières à faire votre choix ! Ne passez donc pas toute la soirée à faire vos recherches…

Les séries cachées de Netflix (code 83)

Les séries de Netflix sont superbes, et c’est celles qui ont fait le succès de la plateforme. Voici les catégories cachées de séries pour vous faire plaisir et vous laisser passer de belles soirées :

Séries british : 52117

Séries animées : 11177

Séries de science-fiction et fantastique : 1372

Séries drôles : 10375

Séries dramatiques : 11714

Séries d’épouvante : 83059

Séries intrigantes : 4366

Mini-séries : 4814

Séries de militaires : 25804

Séries de policiers : 26146

Séries d’action / aventure : 10673

Les meilleurs catégories de comédie sur Netflix (code 6548)

Pour pouvoir vous faire plaisir avec de belles comédies à voir sur Netflix, et bien ces nouvelles catégories vont vous permettre d’affiner votre choix pour pouvoir vous faire enfin plaisir.

Comédies sur la politique : 2700

Comédies burlesques : 10256

Comédies sportives : 5286

Comédies d’horreur : 89585

Comédies dramatiques : 869

Comédies animées : 9302

Comédies musicales : 13335

Les derniers films d’horreur sortis sur Netflix (code 8711)

Enfin, si vous voulez accédez aux derniers films d’horreur de Netflix, et bien voici le meilleur moyen d’en profiter avec des codes de catégories bien plus précis qui vous permettront de passer des soirées sous le coin du feu…