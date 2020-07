Netflix : « LA Originals », un nouveau documentaire incroyable avec Eminem, Snoop Dogg et 50 Cent !

Selon Netflix, LA Originals servira d’« exploration de la culture et des points de repère du mouvement Chicano et des arts de la rue qui ont construit en coulisse le statut de Mister Cartoon et d’Estevan Oriol en tant que légendes du hip-hop« .

Cartoon et Oriol, deux légendes du milieu Hip-HoP à l’honneur dans LA Originals

Cartoon et Oriol ont tous deux mené des carrières prospères, le premier étant devenu un tatoueur renommé, ayant eu comme clients célèbres Kobe Bryant, 50 Cent et Method Man. Il a également créé les logos de Cypress Hill et du label Shady Records d’Eminem.

Quant à Oriol -qui est le réalisateur du documentaire LA Originals- il a prouvé qu’il était un photographe talentueux en capturant plusieurs images devenues cultes comme celles d’Eminem, de Kendrick Lamar et de Cypress Hill. « Si vous n’êtes pas tatoué par Cartoon, vous n’avez pas de tatouages », dit d’ailleurs Snoop dans la bande-annonce de LA Originals, d’une durée de deux minutes.

Just finished watching LA Originals. One of the best documentaries! It was great learning about two Chicanos- Mr. Cartoon & Estevan Oriol who had a great impact on people and the culture. I love hip-hop, art, and photography. This was incredible. 10/10 recommend — ✨✨✨ (@heyyoambular) July 26, 2020

« Si tu ne te fais pas tirer le portrait par Estevan, tu as un photographe sans talent. »

Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Dr Dre, Pharrell, Blink-182, Cypress Hill ainsi que les acteurs George Lopez, Danny Trejo, Wilmer Valderrama et l’actrice Michelle Rodriguez apparaîtront dans ce documentaire Netflix, particulièrement attendu.

Le documentaire LA Originals est disponible en streaming sur Netflix, depuis le 10 avril 2020. En attendant de pouvoir le découvrir, regardez la bande-annonce ci-dessous :

Avec le documentaire LA Originals, Netflix continue de surfer sur la vague Hip-Hop pour la plus grande joie des amateurs de musique et spécialement les adeptes du lifestyle californien. Ainsi, après la première saison de l’excellente série Rhythm + Flow, dont la saison 2 est d’ailleurs prévue pour 2021, le géant du streaming offre une véritable plongée dans la scène street art de Los Angeles. LA Originals permet aux téléspectateurs d’explorer les lieux emblématiques et la culture du street art chicano, au travers d’une variété de voix bien connues.

Cette scène Hip-Hop détaillée dans le documentaire Netflix LA Originals a notamment permis de faire du tatoueur graffeur Mister Cartoon et du photographe Estevan Oriol de véritables légendes du Hip-Hop.

Ce documentaire d’une durée de 90 minutes dévoilera également des interviews d’artistes Hip-Hop de renommée internationale tels qu’Eminem, Snoop Dogg, Michelle Rodriguez, Danny Trejo, Cypress Hill, Blink-182, Terry Crews, George Lopez et Wilmer Valderrama.