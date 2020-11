Netflix lance prochainement sa première chaîne TV exclusivement en France !

La plateforme de streaming Netflix est sur le point de proposer à ses abonnés, notamment ceux résidents en France, l’option d’une programmation linéaire, comme s’ils regardaient la télévision. De cette façon, les programmes s’enchaîneront, sans qu’il n’y ait le besoin de chercher ou choisir.

La chaîne TV de Netflix, de quoi s’agit-il ?

En temps normal, la plateforme Netflix permet à ses utilisateurs de pouvoir suivre les programmes télé qu’ils souhaitent, sans contrainte de temps. Cela ne va pas changer, mais ce jeudi 5 novembre 2020, une toute nouvelle fonctionnalité a été intégrée par le géant du streaming.

Ce nouveau mode semble aller en désaccord avec le principe de Netflix, puisqu’il s’agira de mettre en place de façon progressive, un flux de programmes linéaires en direct. De ce fait, une sélection des programmes parmi les plus populaires de Netflix, sera diffusée h24.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr) le 1 Nov. 2020 à 2 :30 PST



Notons que cette fonctionnalité sera disponible d’ici décembre, et il concernera uniquement les abonnés français. En attendant, ceux qui voudront tester le mode direct, pourront passer par un navigateur web. Pour avoir accès au flux, c’est au niveau du bouton en haut à droite de l’interface de Netflix. Il se situe entre le bouton « Jeunesse » et le bouton « rechercher ».

Une fois que l’abonné ait accédé au mode Direct, il est alors possible de suivre les programmes qui passent, mais également ceux qui seront diffusés dans les prochaines 24 heures. Toutefois, une fois qu’un programme est entamé ou fini, il ne sera pas possible de faire marche arrière. Il ne restera plus qu’à le regarder comme avant, en allant le choisir sur la plateforme, à moins d’ajouter le programme à la liste.

Les bonnes raisons de Netflix pour une telle proposition

Cette fonctionnalité de Netflix en a surpris plus d’un, surtout que c’est une première sur le plan mondial. Cependant, ce n’est pas anodin, surtout que le géant du streaming n’a pas choisi la France pour cette expérience au hasard : « En France, la consommation de TV traditionnelle est très populaire« . « Les spectateurs aiment l’idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu’ils vont regarder. » »

Cependant, les choses se feront de façon progressive : « Depuis aujourd’hui, on teste une nouvelle fonction “Direct” chez certains d’entre vous, uniquement via le navigateur web. Elle permet de regarder des programmes définis, à toute heure de la journée. « Pas besoin de choisir, juste à vous laisser porter ! » »

Pour le moment, tout porte à croire que c’est la France seule qui est concernée par cette nouvelle fonctionnalité. D’ailleurs un porte-parole de la plateforme l’a confirmé.

Voir cette publication sur Instagram Ça nous intéresse. Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr) le 30 Oct. 2020 à 9 :52 PDT



Si les autres plateformes de vidéo en ligne ont l’habitude de faire du direct, ce sera une 1ère pour Netflix. Cependant, cela laisse entrevoir de nombreuses possibilités en ce qui concerne les programmes que la chaîne compte diffuser.

Il peut s’agir de télé réalité, de télé-crochet, ou des cérémonies de remises de prix. Cependant, la probabilité est faible en ce qui concerne les évènements sportifs, pour la programmation du Direct. Oui, on peut l’affirmer, cela concernera surtout les séries, films, et documentaires originaux.

Notons que l’un des grands concurrents de Netflix, Amazon Prime Video, a investi grandement dans le sport en direct contrairement à Netflix. Les abonnés y retrouvent entre autre, des matchs de NFL aux Etats-Unis, mais surtout la Premier League au Royaume-Uni. En 2021, les passionnés du tennis pourront y suivre en exclusivité en France, certains matchs de Roland Garros.

Pour le moment, Netflix préfère ne pas s’engager sur cette voie. On verra bien à l’avenir…