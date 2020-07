Netflix : les deux meilleurs films incontournables à regarder dès maintenant !

Toutefois, si vous êtes un fan du genre, il peut être difficile de trouver de nouvelles productions pour assouvir votre appétit en ce qui concerne les fusillades désespérées avec au moins six fusils…

En effet, Hollywood produit beaucoup moins de westerns qu’auparavant, c’est pourquoi Breaking news vous propose dans cet article une liste des meilleurs westerns à regarder en streaming sur Netflix, de quoi faire passer le temps durant le confinement !

La plateforme de streaming Netflix renouvelle le genre western en proposant plusieurs films du style, qui viennent s’inscrire dans la lignée des bons westerns, tout en dépoussiérant le genre. Voici, de notre point de vue, les deux meilleurs westerns disponibles dès maintenant en streaming sur Netflix !

Hostiles

En 2018, le capitaine Joseph Blocker (Christian Bale) se voit confier une des pires dernières missions qu’il pourrait souhaiter. Alors qu’il est encore en proie à la haine après des années de conflit avec les Amérindiens, Blocker reçoit l’ordre d’escorter le chef cheyenne Yellow Hawk (Wes Studi), mourant, jusqu’au Montana. Il accepte seulement parce qu’il est menacé, dans le cas contraire, de se faire expulser de l’armée. Plus tard, les protagonistes sont rejoints par Rosalie Quaid (Rosamund Pike), dont la famille a été massacrée par des guerriers comanches.

Réalisé et co-écrit par Scott Cooper -connu pour avoir dirigé Crazy Heart- Hostiles est un drame puissant. Bien plus qu’un simple western, Hostiles parle d’une nation et d’un peuple en pleine transition. Se déroulant dans les années 1890, le film met en scène des personnages qui se sont retrouvés remplis de haine pendant des années, avant de se retrouver face au choix de continuer ce cycle de violence au mépris d’un monde en mutation, ou de faire le choix, bien plus difficile, d’apprendre à voir leurs anciens ennemis avec de nouveaux yeux…

The Ballad of Lefty Brown

Que se passe-t-il lorsque l’acolyte devient le héros ? C’est ce que découvre le second homme de loi de Bill Pullman dans La Ballade de Lefty Brown. Bill Pullman joue le rôle de Lefty, nommé par le sénateur nouvellement élu Edward Johnson (Peter Fonda) comme son successeur lorsqu’il part pour son poste à Washington D.C. Après l’assassinat de Johnson, Lefty, visiblement non préparé, est poussé dans le rôle du héros afin d’obtenir vengeance et justice pour la mort de son partenaire.

La Ballade de Lefty Brown est un grand western qui rend en partie hommage à l’histoire du genre. Le film inclut des rappels à des classiques antérieurs comme The Searchers de 1956 et Rio Bravo de 1959, avec Johnson de Fonda qui incarne en quelque sorte une imitation de John Wayne. Le western indépendant nous donne ici une chance (trop rare) d’admirer Pullman dans une performance de premier plan, et comme d’habitude, ce dernier est tout simplement extraordinaire dans son jeu. Avec ses prises de vue rapides et pleines de suspense ainsi que ses magnifiques photos qui exploitent à fond les paysages du Montana, The Ballad of Lefty Brown est un incontournable pour tout fan de western.