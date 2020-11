Netflix : les jeux Assassin’s Creed bientôt disponibles en séries, les fans sont déjà impatients !

C’est à travers une bande-annonce de quelques secondes que Netflix a annoncé la grande nouvelle. La plateforme de streaming est en train de préparer une surprise de taille à ses abonnés. Ce sera une série qui va se dérouler dans l’univers incroyable des jeux vidéo Assassin’s Creed. Le projet aura une renommée des plus fabuleuses et les promoteurs sont actuellement à la recherche d’un showrunner pour assurer son pilotage. Les fans ayant déjà eu connaissance de cette nouvelle ont bien hâte de savoir quel sera le résultat final. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une collaboration entre deux géants : Netflix et Ubisoft !

La plateforme de streaming est déjà en train de développer plusieurs séries télévisées qui sont basées sur la franchise des jeux vidéo Assassin’s Creed d’Ubisoft. Il faut rappeler que ces jeux ont connu un succès tonitruant dans le monde entier et cette première série qui est en train d’être élaborée sera en live-action à une très grande échelle.

Assassin’s Creed est une série de jeu qui met en exergue une guilde d’assassins à travers différentes périodes de l’histoire. La guilde est en guerre contre l’ordre des Templiers. Le premier opus du jeu était sorti en 2007 et ce n’est pas la première fois qu’il connaît une adaptation cinématographique. En 2016, il avait été adapté au cinéma avec un film intitulé Assassin’s Creed. On pouvait y voir Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons. Ce film a essuyé de nombreuses critiques surtout de la part des fans du jeu dont la dernière version sortira le 10 novembre prochain et a été nommée Assassin’s Creed Valhalla.

Netflix crée un univers télévisuel pour Assassin’s Creed

Aujourd’hui, la plateforme de streaming est en train d’ajouter Assassin’s Creed à sa liste de propriétés de Jeu. D’après les informations qui ont été révélées, le géant de streaming a l’intention de créer un univers télévisuel pour Assassin’s Creed. Cet univers regroupera de nombreuses séries d’animation et de live action.

Pour cette première série, ce sera Jason Altman le directeur du cinéma et de la télévision d’Ubisoft et Danielle Kreinik la directrice du développement de la télévision qui seront les producteurs. Jason Altman avait d’ailleurs confié qu’il serait ravi de créer une série Assassin’s Creed avec la plateforme de streaming et qu’ils sont tous impatients de développer la prochaine saga dans l’univers télévisuel d’Assassin’s Creed.

Netflix serait-il le meilleur en adaptation de jeux vidéo ?

Vu les critiques que le film Assassin’s Creed a essuyées dès sa sortie en 2016, on se demande bien ce que réserve ce nouvel opus. Mis à part cela, les nombreuses adaptations de jeux vidéo ratées inquiètent quelque peu les fans. Ils se demandent si la plateforme de streaming pourrait faire mieux. Même si plusieurs films d’adaptation de jeux vidéo ont été conçus avec de gros budgets, très peu parmi eux ont reçu des avis positifs de la part des téléspectateurs.

C’est cela qui fait que chaque adaptation est soigneusement étudiée avant que le projet soit lancé. Cependant, Netflix reste celui qui a reçu le plus d’avis positifs sur ses adaptations ces derniers temps avec Castlevania ou The Witcher par exemple. Cela ne veut pas forcément dire que Assassin’s Creed correspondra aux espérances des fans et ces derniers vont devoir attendre quelque temps pour en juger.