Netflix : l’incroyable effet du coronavirus sur la plateforme de streaming préférée des Français !

Le concept est donc identique pour Netflix qui est finalement le grand sauveur de l’humanité. Que ferions-nous sans cette plateforme de streaming ? Impossible de s’occuper pendant près d’un mois sans devenir fou et tenter diverses expériences.

Netflix, votre meilleur ami, votre confident, votre occupation

Les journées sont longues jusqu’à l’heure du coucher et il faut impérativement trouver des occupations. Le coronavirus aura donc été bénéfique pour la plateforme qui a été contrainte rappelons-le de revoir son débit pour tenter de baisser la qualité des vidéos. Le but était de ne pas perturber les réseaux, mais malgré quelques pannes dans diverses villes, Netflix est toujours au rendez-vous.

Les offres de souscription sont toujours les mêmes, ceux qui n’avaient pas d’abonnements ont rapidement succombé à cet appel .

. Les inscriptions ont été réalisées avec les opérateurs français, cela permet de regarder Netflix en utilisant la Box Internet et non l’application.

Le compte permet toutefois de visionner les contenus sur le Smartphone, les tablettes et les ordinateurs.

Depuis le début du confinement, la consommation a clairement été multipliée par deux.

Tout au long de la journée, les abonnés peuvent donc regarder les séries ainsi que les films.

Pour l’instant, Netflix n’a pas annoncé de changements concernant le catalogue du mois d’Avril. Les sorties ne sont pas repoussées et il tente de satisfaire toutes les demandes. Le vice-président chez Orange pour les réseaux internationaux à savoir Jean-Luc Vuillemin a donné le ton.

Le public regarde de la SVOD toute la journée. https://twitter.com/juliamstn/status/1288819426716983297?s=20

Des hausses pour les abonnements Netflix

Il faut prévoir une dizaine d’euros tous les mois pour avoir accès à un catalogue incroyable. Alors que vous êtes chez vous du matin au soir, vous êtes confiné et enfermé dans un petit appartement avec uniquement une fenêtre pour regarder le soleil qui vous séduit de plus en plus. Impossible de résister à la tentation, vous tentez alors de vous occuper l’esprit et Netflix semble être la seule drogue au monde qui reste bénéfique. Cela se traduit notamment chez Orange par des hausses considérables, car les chaînes payantes ont pu bénéficier d’une augmentation de 50 % et même de 100 % dans certains cas de figure.

Le groupe Canal a tenté de séduire ces Français en rendant les chaînes gratuites, mais au vu de l’affluence, le CSA lui a rapidement demandé de faire machine arrière. En parallèle, un autre mastodonte s’apprête à faire son entrée le 7 Avril prochain alors que la plateforme a été retardée. Les raisons sont les mêmes que celles annoncées pour le groupe Canal. Si nous sommes toujours confinés d’ici la fin du mois d’Avril, ce sont les abonnements à Disney+ qui devraient connaître une hausse considérable. Petit rappel, vous pouvez l’avoir gratuite pendant un an avec un abonnement à Canal + Series.