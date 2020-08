Netflix : l’origine du célèbre « TOUDOUM » enfin révélé ! Les fans n’avaient jamais remarqué ce détail !

Bien ancré dans le paysage du divertissement, Netflix est devenu incontournable pour les millions d’internautes français, au même titre que ceux de nombreux autres pays. Avec un catalogue toujours plus vaste d’œuvres en tout genre, la plateforme rivalise d’idées pour gagner de nouveaux abonnés et conserver les anciens. Aujourd’hui emblématique de la culture populaire, on vous propose d’en découvrir plus sur les origines du désormais fameux « TOUDOUM ».

La naissance du logo et du son de Netflix

Impossible de passer à côté du célèbre logo de la plateforme Netflix et du son qui lui est associé, puisque celui-ci se déclenche au début de chaque film ou série.

Partie intégrante du service de streaming, celui-ci s’apparente aux nombreux autres logos de sociétés de production, que ce soit Universal, la MGM, ou encore la Twentieth Century Fox. Chacun d’entre eux est ancré dans l’esprit des spectateurs, au même titre que celui de Netflix.

Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, on connaît rarement l’histoire qui se cache derrière la création de ces logos. Considérés comme de véritables vitrines, ces derniers sont pourtant imaginés pour être stratégiques et capter l’attention des spectateurs.

Dans le cas de Netflix, le logo de la plateforme est aujourd’hui aussi célèbre que celui de n’importe quel studio de cinéma. Toutefois, le géant du streaming n’est pas connu pour ses confidences et n’a jamais vraiment pris le temps d’exposer les origines de son célèbre « TOUDOUM ».

Heureusement, grâce à un thread posté sur Twitter, on en sait un petit peu plus aujourd’hui sur les dessous de sa création.

La genèse de la plateforme de streaming Netflix

Contrairement aux idées reçues des Français, qui ne connaissent Netflix que depuis quelques années, le service de streaming ne date pas d’hier.

Crée dans les années 90, il s’agissait initialement d’une plateforme de location et d’achat de DVD, livrés à domicile comme de la nourriture.

Sorte de vidéo-club avant-gardiste, c’est en partie ce qui explique le nom du service, avec les syllabes « Net » pour désigner internet, et « Flix » qui n’est autre que le terme argot américain pour « film ».

En ce qui concerne son logo, la première version de celui-ci est née en 1997, imaginée par le studio de création Imaginary Forces. Depuis, ce dernier a évolué 3 fois jusqu’en 2018, année où le logo en cours a été dévoilé durant la Mostra de Venise.

À cette époque, la plateforme faisait la promotion du film d’Alfonso Cuaron, Roma, primé par un Lion d’or. C’est véritablement cette œuvre qui a fait de Netflix un acteur à part entière du cinéma mondial, ce qui explique pourquoi le géant américain a choisi cette projection pour dévoiler son nouveau logo.

Netflix et le succès de son dernier logo

Alors que jusqu’ici la plateforme de streaming avait choisi deux logos simples, qui se contentaient d’afficher « Netflix » sur fond de « TOUDOUM », la nouvelle version est beaucoup plus originale.

Dorénavant, le service affiche uniquement un « N » rouge, qui grossit jusqu’à se terminer dans une palette de rayons lumineux multicolores.

Bien sûr, le géant américain a choisi de conserver son fameux son « TOUDOUM », sans lequel Netflix ne serait plus vraiment Netflix. D’ailleurs, pour la petite histoire, ces quelques notes sont en fait tirées de la série « House of Cards », l’un des premiers gros succès de la plateforme.

Une chose est sûre, la communication de Netflix est savamment orchestrée, pour le plus grand plaisir des cinéphiles et sérivores du monde entier.