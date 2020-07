Netflix : Next in Fashion aura-t-elle le droit à une deuxième saison ?

Alors, y aura-t-il d’autres épisodes de cette série originale Netflix ? Voici ce que nous savons de Next In Fashion et des futurs projets de Tan France.

Netflix a récemment présenté sa première série-concours de téléréalité, « Next In Fashion », avec l’expert de la mode « Queer Eye », Tan France. Si vous aimez la mode et les défis amusants et excentriques, Next In Fashion de Netflix est faite pour vous ! Cette série basée sur des concours de mode a été présentée en exclusivité sur la plateforme de streaming durant l’année 2020. Depuis, les téléspectateurs ont pu voir de jeunes créateurs mettre leurs compétences à l’épreuve, dans une émission animée par Tan France de Queer Eye et l’influente Alexa Chung.

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’elle sortira au début de l’année prochaine, et à mon avis, c’est l’une des meilleures émissions de concours que vous verrez – c’est incroyable », a déclaré Tan France lors d’une interview accordée au magazine Elle. « C’est tellement mieux que ce à quoi on pourrait s’attendre. Les concurrents sont formidables et Alexa et moi – nous formons ensemble un duo explosif. Nous ne nous connaissions pas avant, mais nous nous entendons comme de vrais amis et c’est ce qui fait que c’est un spectacle vraiment amusant ».

La première saison de « Next In Fashion » est disponible sur Netflix

Dix épisodes de ce concours de mode sont actuellement disponibles sur Netflix. Bien que la série soit terminée, les fans peuvent toujours profiter des vêtements de prêt-à-porter créés par leur designer préféré. En effet, les vêtements conçus par les gagnants de Next In Fashion sont disponibles à l’achat grâce à Net-a-Porter.

« Next in Fashion est une nouvelle vitrine de notre soutien à long terme aux talents de la mode mondiale », a déclaré Elizabeth von der Goltz, directrice des achats mondiaux de Net-a-Porter, dans un communiqué publié par The Hollywood Reporter. Cette dernière a également ajouté que la société (qui propose les créations de créateurs reconnus, de Gucci à Prada) est « ravie » de donner « l’opportunité d’être stockée chez Net-a-Porter à un talent incroyablement méritant ».

Y aura-t-il une saison 2 de Next In Fashion sur Netflix ?

Netflix n’a pas encore renouvelé cette série pour de nouveaux épisodes. Les fans ne devraient cependant pas s’inquiéter pour l’instant, car la société de streaming est connue pour annoncer les renouvellements plus tard que prévu. Il est toutefois déjà possible de retrouver en streaming l’intégralité des épisodes de la saison 1 de Next In Fashion, sur Netflix.

Heureusement, si cette série devait revenir pour une deuxième saison, Tan France serait forcément inclus, selon Radio Times. Son co-animateur et ami, Alexa Chung, icône de la mode, reviendrait également pour les prochains épisodes de cette série-concours qui ravit les amateurs de style.

Next in Fashion est disponible en streaming sur Netflix. Les fans peuvent également voir Tan France dans la série Queer Eye de Netflix, récompensée par un Emmy Award, en exclusivité sur cette plateforme de streaming, et acheter son livre, Naturally Tan : A Memoir.