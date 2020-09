Netflix propose certains films et séries de son catalogue gratuitement ! Découvrez comment y accéder !

Seul le premier épisode de la première saison des séries est disponible en accès gratuit

Netflix joue la carte de la gratuité pour attirer encore plus de cinéphiles à s’abonner à sa plateforme. En effet, actuellement, le géant de la vidéo en ligne a ouvert un accès gratuit à une partie de son catalogue. Ce qui est une aubaine pour tous ceux qui veulent regarder des films et des séries en vogue sans avoir à débourser le moindre sou. De plus, Netflix a facilité l’accès à cette offre, car aucune inscription n’est requise et il n’est pas nécessaire de disposer d’un compte particulier pour pouvoir en profiter. À cela s’ajoute le fait que l’offre gratuite est accessible n’importe où dans le monde. Il suffit de se rendre sur cette page et on peut regarder plusieurs titres originaux.

Par ailleurs, quel que soit le navigateur internet utilisé, et que l’on soit sur PC, sur Mac, ou sur smartphone, l’offre reste accessible. En revanche, on ne peut pas y accéder via les navigateurs iOS. « Désormais, vous avez la possibilité de visionner gratuitement une sélection de films et de séries originaux Netflix depuis votre ordinateur ou depuis un appareil Android. Tout cela, sans créer de compte » a confirmé une page d’assistance qui a été récemment mise en ligne par Netflix. Ainsi, parmi les vidéos disponibles gratuitement, il y a des films, des séries, ainsi que des films documentaires dont voici quelques-uns :

Baby Boss : Les Affaires reprennent

Murder Mystery

Stranger Things

Grace et Frankie

Dans Leur Regard

Bird Box,

Notre Planète

Love is Blind

Netflix promet que la sélection évoluera au fur et à mesure. Avec cette offre, le géant de la vidéo en ligne a de quoi tenir en haleine les amateurs de cinéma qui n’ont pas la possibilité de s’abonner à sa plateforme. Toutefois, si cette offre gratuite parait très intéressante, il y a tout de même certaines limites restrictives qui la différencient des offres payantes.

En effet, il ne faut pas oublier qu’il n’y a qu’une partie du catalogue qui est gratuite. Par exemple, pour le cas des séries, seul le premier épisode de la première saison est disponible en visionnage gratuit. Si on veut en voir plus, on doit choisir un forfait Netflix. Par ailleurs, le géant du streaming a expliqué qu’il est en train d’examiner la possibilité de proposer différentes offres marketing afin de générer encore plus d’abonnés et d’offrir une meilleure expérience utilisateur. Il faut dire que cela fait déjà quelques mois que la plateforme cherche à proposer l’offre idéale à ses nouveaux abonnés.

Une offre gratuite susceptible de remplacer la période d’essai gratuite.

En février dernier, Netflix a supprimé l’option qui proposait 30 jours de visionnage gratuit. Puis, après avoir été à nouveau disponible quelque temps plus tard, il a été définitivement remplacé par l’option de 7 jours de période d’essai. Toutefois, il y a fort à croire que cette nouvelle option de visionnage gratuite puisse remplacer les autres options qui proposent des périodes d’essai.

Pour l’heure, il est difficile de prévoir si cette nouvelle offre de gratuité proposée par Netflix pourrait s’étendre sur une longue durée. Quoi qu’il en soit, la plateforme a déjà par le passé expérimenté cette stratégie de proposer du contenu gratuit afin d’attirer de nouveaux abonnés. Ça a été le cas pendant la période de fin d’année 2019 ou la plateforme a proposé le film La légende de Klaus en visionnage gratuite.

Enfin, ces jours-ci, la plateforme est en train de lancer le test d’une nouvelle option de tarif réduit qui coute entre 0,05 et 3,99 euros.