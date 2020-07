Netflix s’offre un partenariat avec la WWE et dévoile 2 programmes inédits !

Ces deux programmes inédits ne sont autres qu’une sitcom et un film pour toute la famille : Le Show de Big Show et Le catcheur masqué. Deux productions familiales à découvrir en streaming dès cette semaine, sur Netflix.

Tous les parents le savent bien, être confinés à la maison avec des enfants n’est pas une mince affaire. Entre les devoirs à leur faire faire, les tâches ménagères, le télétravail pour bon nombre d’entre eux et les autres tâches inhérentes à la vie du foyer, parvenir à se dégager du temps tout en s’occupant de ses enfants relève parfois du casse-tête. Heureusement, les familles seront ravies d’apprendre qu’ils peuvent retrouver sur Netflix, dès cette semaine, deux programmes familiaux inédits et lancés par la WWE, plus grande Fédération de catch américaine. La série et le film raviront ainsi petits et grands et assureront des moments conviviaux !

Le Show de Big Show

Saison 1 disponible en streaming sur Netflix depuis le lundi 06 avril

L’ancien catcheur américain Big Show, connu pour avoir affronté les plus grandes stars de la WWE, se retrouve désormais devant la caméra pour jouer cette fois-ci la comédie… Et quelle comédie ! L’ancienne star du ring se retrouve dans cette série comique confrontée à un combat de taille : élever ses trois filles ! Dans cette nouvelle sitcom familiale diffusée en streaming sur Netflix et en 8 saisons de 30 épisodes, Big Show sera confronté à bien des défis.

Malgré ses deux mètres de haut et ses 180 kilos, l’ex-catcheur sera bien en difficulté lorsque sa fille aînée, issue d’une première union, débarquera au sein de sa nouvelle cellule familiale pour vivre avec lui, son épouse et ses deux autres filles…

Big Show devra donc composer avec… 4 filles, qui lui en feront voir de toutes les couleurs pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui pourront rire ensemble, parents et enfants ! Cette série comique vraiment hilarante est à retrouver dès maintenant en streaming sur la plateforme Netflix.

Le Catcheur Masqué

Film familial à visionner en streaming sur Netflix dès le vendredi 10 avril

Avec ce film pour toute la famille, les parents et leurs enfants peuvent suivre avec plaisir les aventures de Leo Thompson (interprété par le jeune Seth Carr), 11 ans, qui découvre par hasard un masque de catch. Ce masque cache en réalité des supers pouvoirs inédits dont le jeune garçon va décider de se servir pour participer à une compétition de catch organisée par la WWE. Leo, qui pourra compter sur le soutien infaillible de sa grand-mère (Tichina Arnold), va alors tout mettre en oeuvre pour réaliser son rêve : devenir la Superstar de la WWE ! Cependant, un enfant peut-il vraiment gagner face aux meilleurs champions du ring ? Vous le découvrirez en visionnant cette comédie familiale d’1h43, disponible en streaming sur Netflix dès le vendredi 10 avril 2020.

Si vous n’êtes pas un adepte du catch, vous aurez tendance à zapper très facilement. Il faut savoir que Netflix tente de diversifier son catalogue pour le rendre beaucoup plus passionnant et compétitif. La concurrence est rude, il est donc assez intéressant de découvrir ces films et ces séries ainsi que les documentaires qui devraient être beaucoup plus nombreux.