Nettoyer vos vitres avec ce produit révolutionnaire : pas cher et écologique, vous l’avez tous chez vous !

De plus en plus, on a envie d’utiliser des produits totalement naturels au quotidien. Pour le nettoyage de vitre, on peut trouver des produits censés être naturels dans le commerce, mais pour être sûr, il vaut mieux le fabriquer soi-même.

Différentes méthodes permettent d’obtenir un bon nettoyant pour vitre naturel.

Voici comment procéder avec de la Maïzena. Finalement, ce sont les méthodes les plus insolites qui sont souvent les plus réjouissantes et celle-ci porte clairement ses fruits. Si vous êtes en quête d’une solution, celle-ci devrait vous apporter la plus grande satisfaction. De plus, elle est à la portée de tout le monde.

Des vitres propres grâce à un nettoyant à base de Maïzena : comment procéder ?

La Maïzena est normalement un aliment, mais elle peut être utilisée pour bien d’autres choses, comme le nettoyage des surfaces vitrées. Tout d’abord, la Maïzena est tout simplement la fécule de maïs. Tout le monde ne le sait pas, mais elle peut avoir plusieurs utilités, dont l’élimination des bactéries.

Pour réaliser un bon nettoyant pour des vitres à base de Maïzena, il faut peu d’ingrédients. Juste une cuillère à soupe de fécule de maïs, une cuillère à café de vinaigre blanc, et enfin, environ 5 cuillères à soupe d’eau tiède.

Après avoir réuni ces ingrédients, il faudra les mettre dans un vaporisateur, puis bien secouer le tout, afin que tous les éléments se mélangent bien. On obtient ainsi une solution homogène. Le nettoyant naturel pour vitre à base de Maïzena est ainsi prêt à l’emploi.

Toutefois, une telle solution ne se conserve pas. En effet, elle doit être utilisée sitôt que la préparation est prête. Ce point est très important, car lorsque le produit final est stocké, l’odeur finit par changer par la suite. De même, il est conseillé de nettoyer correctement le vaporisateur qui sert de contenant au produit, après chaque utilisation.

A quoi d’autres peut servir la Maïzena

La fécule de maïs est un ingrédient à usage multiple qui ne devrait pas manquer dans une maison. En plus de la cuisine et du nettoyage des vitres, elle peut servir à d’autres fins :

– Le nettoyage des tapis

Pour avoir des tapis propres grâce à la Maïzena, il suffit de la mélanger avec du bicarbonate de soude, puis de saupoudrer le tapis qui va être assaini. On laisse agir 12h de temps, puis on enlève le tout à l’aide d’un aspirateur et le tour est joué.

– Démangeaisons et irritations

Plus de talc pour bébé, il faut savoir que la Maïzena peut très bien faire l’affaire pour apaiser les irritations ou les érythèmes chez les nourrissons. Une pâte de Maïzena peut également être très efficace contre les démangeaisons. Pour cela, il suffit de mélanger un peu d’eau avec de la maïzena, de sorte à obtenir une pâte à appliquer sur la peau.

– Les tâches de graisse sur les vêtements

Un vêtement taché de graisse ? Pas de souci. Il suffit de mettre un peu de Maïzena sur la tâche de graisse, et laisser agir toute une nuit. Ensuite, on peut placer le vêtement à la machine à laver, et il n’y paraîtra plus.

– La moisissure des livres

Une odeur de moisi peut se faire sentir sur des livres, lorsqu’il se passe beaucoup de temps sans qu’ils ne soient consultés. Pour y remédier, il faut poser les livres concernant en position verticale de sorte à ce que les feuilles restent un peu ouvertes. Il faudra ensuite saupoudrer de Maïzena et laisser agir toute une nuit. Le lendemain, il suffira de secouer un peu les livres pour faire partir les résidus.

– Nettoyer les animaux

Pour le nettoyage à sec des animaux, il faut passer de la Maïzena dans leurs poils, puis à l’aide d’un peigne fin, les brosser correctement. Cela permettra non seulement d’éliminer les saletés, mais aussi l’excès de sébum.

Voilà, vous avez l’essentiel à connaître sur ces petites astuces grand-mère à base de Maïzena… à vous de jouer !