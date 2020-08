Nevin, femme du footballeur Eric Choupo-Moting : la compagne qui entre dans l’histoire du PSG !

Nevin, c’est la jeune femme qui a su gagner le cœur de notre héros, auteur d’une prestation qui a hissé le PSG dans le dernier carré de la plus grande compétition sportive des clubs européens.

Nevin, la grande supportrice toujours derrière son mari

Le joueur de 29 ans vit une parfaite histoire très discrète avec cette dernière qui, il faut le dire, est d’abord une grande amoureuse et supportrice du club de son compagnon.

D’ailleurs, Nevin a toujours su être là chaque fois qu’elle le pouvait pour soutenir et encourager son mari. C’est en octobre 2013 que le couple accueillera son premier enfant du nom de Lyam et âgé de 7 ans. Nevin n’a jamais caché sa passion de grande supportrice et malgré qu’elle soit plutôt discrète, marque toujours sa présence sur les réseaux sociaux en se montrant avec sa famille au stade ou lors des instants balade.

nevin choupo-moting best striker in the league , — ABDULLAH ALQUAYDHEB (@aboodi01541) September 9, 2017

Éric et Nevin Choupo-Moting : le vrai amour

Le buteur camerounais et sa compagne ont eu à vivre en Angleterre quand celui-ci évoluait du côté de Stocke City. Ce n’est qu’après que le couple s’installera en France. Il s’agissait là d’un choix assez réfléchi puisque cela permettra également à Nevin de s’épanouir dans un autre domaine qu’elle trouve passionnant : la mode.

Très amoureux l’un de l’autre, les deux tourtereaux ne s’éloignent jamais. On se rappelle encore du 15 février dernier lors de l’anniversaire de Nevin où Éric Choupo-Moting lui a laissé une déclaration assez touchante. Le message du buteur camerounais faisait comprendre à sa dulcinée qu’elle est l’amour de sa vie, et qu’il éprouvait une grande fierté de l’avoir à ses côtés en tant que femme, espérant que ceci durera toute la vie. Nombreux restent unanime sur le fait qu’il s’agit d’une magnifique déclaration et qu’elle montre clairement tout l’amour que le jeune homme dévoue à sa bien-aimée.

Une immense joie pour la famille d’un héros après un match spectaculaire

Le mercredi 12 août 2020 marquait une des plus grandes soirées que les Parisiens n’oublieront jamais. C’était le retour de la Champions League avec un match qui aura fait douter toute la communauté parisienne. Il a fallu attendre les dernières minutes pour voir le PSG renverser une magnifique équipe d’Atalanta qui était à quelques pas de noyer les espoirs du club français. En presque 2 minutes, le Club de la capitale fera basculer la tendance grâce à un homme qui a su se battre jusqu’à la fin. Une remontada cette fois avec le club parisien du côté des joyeux…

So cute @Jeneephaa: Choupo-Moting and mother of his son German/Ghanaian Nevin made it official this weekend http://t.co/DNIR6nboMP — Mark (@Oyakhilome_) June 3, 2015

Éric Choupo-Moting, oui, c’est bien lui le héros de cette soirée historique qui verra le PSG se qualifier pour les demies finales, mettant un terme à plusieurs années marquées par des échecs répétés. Événement célébré par tous les joueurs et surtout par Éric Choupo-Moting, un homme marié et père de famille qui s’attire aujourd’hui tous les projecteurs.

Personne ne pouvait prévoir une telle histoire pour l’attaquant de 29 ans du PSG qui est parti libre de Stocke city en 2018 après que le club ait été relégué en seconde division. Même s’il était sans envergure internationale, il a pu faire ses valises pour entrer au sein du vestiaire parisien. Le seul avantage qu’on trouvait dans la signature de Éric était qu’il n’avait rien coûté à son nouveau club qui était d’ailleurs surveillé par l’UEFA. Aujourd’hui, avec cette performance qui a pu mettre toute une équipe de stars en avant, nul doute que ce transfert aura été une clé du grand succès du PSG, devenu sans doute redoutable mentalement à la suite de cette rencontre.