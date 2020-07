Nicholas Tucci est mort d’une maladie gardée secrète !

Annonces :

Voilà une bien triste nouvelle pour les amateurs de séries télévisées. L’acteur a gardé secret un mal qui le rongeait depuis quelques années.

L’annonce et la cause du décès

Le monde du cinéma est en deuil suite à l’annonce du décès de l’acteur de 38 ans Nicholas Tucci.

C’est par le réseau social Twitter que le père de l’acteur a donné la nouvelle. Dans son post, on peut lire que l’acteur est décédé d’un cancer le 3 mars passé. La nouvelle a coupé le souffle à tout le monde. Elle a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encres. On ne s’y attendait pas. Tellement Nick paraissait en bonne santé.

L’acteur a préféré ne rien dire sur sa maladie afin de vaquer à ses obligations professionnelles.

C’est ce qu’a ajouté le père de Nick lorsqu’il disait que son fils avait choisi d’être discret sur sa maladie afin d’honorer ses contrats professionnels. C’est ainsi qu’en 2019, Nicholas Tucci a pu jouer dans quelques courts-métrages qui sortiront très bientôt à l’écran, pour sans doute lui rendre hommage.

L’acteur a tenu pendant quelques années et a finalement succombé à ce mal qui le détruisait peu à peu. Plusieurs personnes ont été affectées par ce décès tragique de cet acteur parti dans la fleur de l’âge.

Les remerciements du papa

Visiblement très affecté par la disparition de son fils, le père de Nicholas Tucci n’a pas manqué de remercier tous ceux qui l’ont soutenu dans sa carrière cinématographique. Ses mots de remerciements ont été adressés aux acteurs du cinéma, ses collaborateurs directs, les managers et les réalisateurs avec qui il a travaillé, etc. L’homme remercie les uns pour le goût du cinéma qu’ils ont donné à son fils et les autres pour avoir fait de lui, l’homme de cinéma qu’il est devenu. Il n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à ceux qui ont donné à Nick, sa chance dans des films et séries très célèbres.

Les partenaires de Nick sont abasourdis

L’annonce a attristé tous ceux qui ont travaillé avec Nicholas Tucci. Les hommages n’ont d’ailleurs pas tardé à pleuvoir sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c’est l’ancienne collaboratrice de l’acteur, la star de la série Les Feux de l’amour, Barbara Crampton qui manifestait toute sa tristesse à travers une publication très émouvante. L’actrice a collaboré avec Nicholas Tucci dans deux films : une première fois sur dans You’re Next et une deuxième fois sur les plateaux de Channel Zero. « Parti trop tôt », c’est en ces termes que l’actrice s’est exclamée.

L’acteur Leland Orser de la série Urgences a aussi été peiné de le voir partir avec une aussi jeune carrière et un avenir encore prometteur. C’est aussi sur les réseaux sociaux qu’Orser s’est exprimé : « Très élégant ». Les nombreux adjectifs qualificatifs à l’endroit de l’acteur ne manquent pas. C’est sûr, Nicholas Tucci manquera à beaucoup de personnes.

Présentation du personnage

Né le 3 avril 1981 dans le Connecticut aux États-Unis, d’un père patron d’entreprise et d’une mère ménagère, Nicholas Tucci s’est d’abord illustré sur les scènes de théâtre aux États-Unis. Très vite remarqué par son aisance sur scène et sa manière d’interpréter les rôles, il a été auditionné pour certains courts-métrages jusqu’à son premier grand rôle.

C’est You’re Next qui l’a véritablement révélé au cinéma. Et depuis, l’acteur n’a cessé de multiplier les rôles dans les séries télévisées. En effet, Nicholas Tucci est surtout un acteur de série télévisée. Ainsi, l’homme a joué dans Person of Interest, Unforgettable, Backlist, etc. Mais Nick a aussi joué dans des longs-métrages de renom. Homeland est sans doute, celui qui aura marqué tous les esprits.