Nicki Minaj étonne ses fans et diffuse une vidéo d’elle sans maquillage, découvrez les images choquantes !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rappeuse et chanteuse Nicki Minaj n’a vraiment pas froid aux yeux et elle l’a encore prouvé sur les réseaux sociaux en diffusant une photo pour le moins étonnante.

Nicki Minaj surprend les internautes avec des tenues et des coupes toujours plus dingues !

En effet, on peut voir la star qui vient tout juste de gagner un prix aux Etats-Unis avec la meilleure collaboration aux EMA dans une situation assez étonnante. Cela n’aura échappé à personne : depuis le tout début de sa carrière notamment avec les rappeurs Drake et Lil Wayne, Nicki Minaj n’en démord pas et veut absolument se maquiller mais également jouer sur ses couleurs et coupes de cheveux.

En effet, à chacune de ses apparitions, on retrouve à chaque fois de nouvelles couleurs, des tenues incroyables, et surtout une “plastique” qui a pu contribuer au succès de la star comme le diront certains. Mais si elle est bel et bien reconnue aujourd’hui pour sa beauté, Nicki Minaj veut montrer aujourd’hui qu’elle a également du talent et qu’il faut compter sur elle et pas seulement sur ses formes très généreuses comme on peut le voir parfois dans ses clips vidéos.

Et pourtant, c’est un véritable contre pied que l’on a pu constater dernièrement avec la dernière publication de Nicki Minaj que l’on a pu voir sur Instagram, un de ses réseau social fétiche. Sur la publication de la star, on peut la voir presque au naturel, avec une coupe de cheveux mi-blonde, mi-rose, en train de se faire maquiller. La vidéo, qui ne dure que quelques secondes seulement, a rendu fou sa communauté qui la trouve encore une fois très belle au naturel. Par le passé, nous avons pourtant eu l’occasion de la voir dans bien d’autres postures moins naturelles…

Nicki Minaj apparaît avec un maquillage extraordinaire sur ce clip de rap : la vidéo fait un carton !

Comme à son habitude, Nicki Minaj a encore fait parler d’elle dernièrement pour son look et pas pour sa musique. Cela a pris de court tous les internautes qui ne s’attendaient clairement pas à la voir apparaître de la sorte dans son tout dernier clip. En effet, bien qu’elle apparaisse avec une grosse doudoune de saison, on peut la voir néanmoins avec un maquillage sublime et qui n’a laissé personne indifférent.

Dans la vidéo de clip qui fait actuellement beaucoup de buzz aux Etats-Unis, on peut donc voir Nicki Minaj arborer un maquillage jaune fluo au niveau de ses yeux, qui ne font que la mettre en valeur. Car si d’habitude nous avons l’habitude de voir la chanteuse mettre en avant son buste, elle a choisi encore une fois d’étonner tout le monde en jouant sur son maquillage.

Par le passé, Nicki Minaj a également été très popularisée par ses looks fluo d’une couleur unie. On se souvient tous notamment de cette photo où la chanteuse apparaissait tout en rose, y compris ses cheveux et jusqu’au sac à main. En diffusant plusieurs vidéos sur Instagram et sur Facebook pour se montrer de la sorte, les fans étaient devenus complètement dingues et certains ont même voulu adopter ce look pour leur vie de tous les jours. Mais quoi qu’on en pense, la jeune femme s’assume pleinement et n’hésite pas à faire des choix radicaux, même si cela ne plait pas toujours !