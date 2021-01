Nicolas Bedos : nouvelle polémique pour le comédien qui appelle à la vaccination pour des raisons troublantes !

La crise sanitaire du coronavirus n’a pas fini de faire parler d’elle comme on a encore pu le constater avec l’humoriste Nicolas Bedos qui a pris la parole concernant la campagne de vaccination opérée par le gouvernement français. En effet, cela fait déjà plusieurs semaines que des personnalités publiques prennent la parole à ce sujet, quitte à devoir parfois critiquer l’Etat français très violemment !

Nicolas Bedos : les français réagissent face à la campagne de vaccination catastrophique, il donne son avis !

Depuis les vœux du 31 décembre dernier, le moins que l’on puisse dire c’est qu’Emmanuel Macron, le président de la république, n’a pas eu un jour de repos. En effet, une grande majorité des français se sont plaints de la vaccination de la population française, qui selon eux prend beaucoup trop de temps par rapport à d’autres pays dans le monde qui sont beaucoup plus réactifs. On a pu compter notamment sur le médecin urgentiste Patrick Pelloux qui en a profité pour tacler sévèrement l’action du gouvernement dans un message de bonne année sur Twitter.

Plus récemment, et pas plus tard qu’hier, c’est l’ancien présentateur du journal de 13 heures Jean-Pierre Pernaut qui avait alors décidé de critiquer lui aussi l’action du gouvernement français dans son émission hebdomadaire Jean-Pierre & Vous sur LCI. Il ne s’est effectivement pas du tout gêné pour dire que l’administration française était beaucoup plus efficace pour réaliser un guide d’une cinquantaine de pages sur la vaccination plutôt que sur la vaccination en elle-même. Face à cette situation dramatique, il se dit en coulisses qu’Emmanuel Macron ne supporte pas la situation et a demandé à ce que tout s’accélère, en disant très clairement qu’il ne pourrait pas tolérer des retards non justifiés.

Autant dire que les ministres ne doivent pas dormir tranquilles après cette déclaration choquante du président de la république. De son côté, Nicolas Bedos a pris la parole sur le sujet, et a encore provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Nicolas Bedos : son message sur la vaccination qui a choqué les français, découvrez son message !

Le comédien Nicolas Bedos ne manque pas de donner son avis sur les sujets d’actualité, et notamment quand il s’agit de la crise sanitaire du coronavirus comme on a d’ores et déjà pu le constater il y a quelques mois. Alors que le gouvernement demandait une nouvelle fois aux français de faire des efforts, le comédien avait publié un message particulièrement critiqué sur la prise en compte des gestes barrières.

Mais il y a tout juste quelques heures à peine, c’est un nouveau message sur le réseau social Instagram qui est au cœur de la polémique pour Nicolas Bedos ! En effet, alors que la campagne de vaccination fait polémique et est au cœur de toutes les discussions, le comédien a pris la parole à ce sujet et n’a pas hésité à dire très clairement ce qu’il pense.

Dans un message publié ce samedi 9 janvier, il incite donc ses abonnés à se faire vacciner pour que le gouvernement rende la liberté aux français ! En effet, ce dernier ne semble pas apprécier que les commerces “essentiels” aient été déterminés par le gouvernement notamment, et la vaccination serait un moyen de mettre fin à toute la crise sanitaire que nous vivons encore actuellement dans le pays.