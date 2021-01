Nicolas Bedos pousse un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux, il a une très grosse annonce à faire !

Au cours de ces derniers mois, le comédien Nicolas Bedos n’a pas arrêté de faire parler de lui avec des déclarations assez choquantes. Il faut bien avouer que ce dernier n’hésite pas à dire très haut et fort ce qu’il pense de tout le monde et sur tous les sujets !

Malheureusement, les internautes ne sont pas tous de son avis et certains d’entre eux ne se privent pas pour dire haut et fort ce qu’ils pensent des déclarations parfois assez fâcheuses du comédien Nicolas Bedos. Comme on a en effet pu le constater sur ces derniers messages sur les réseaux sociaux dans les nombreux commentaires, celui-ci ne fait clairement pas l’unanimité, c’est le moins que l’on puisse dire !

Nicolas Bedos fait une grosse annonce : il va quitter les réseaux sociaux !

Alors que la France s’apprête à connaître un troisième confinement très contesté par une partie des français, tout le monde s’attendait à ce que le comédien Nicolas Bedos donne son avis sur le sujet.

En effet, cela fait déjà plusieurs mois que Nicolas Bedos n’hésite pas à prendre la parole sur la terrible crise sanitaire du coronavirus que nous vivons encore à ce jour. Le comédien avait en effet fait une déclaration sur les réseaux sociaux très choquante qui avait pu lui mettre à dos une grande partie des français révoltés par son message.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicolas Bedos (@nicolasbedosofficiel)

Alors que le gouvernement français appelait alors à respecter plus que jamais les gestes barrières il y a tout juste quelques mois, le comédien n’a pas hésité une seconde à appeler à s’embrasser et à ne pas forcément prendre au pied de la lettre les demandes du gouvernement concernant la crise sanitaire du coronavirus.

Ce n’est malheureusement pas la seule fois que une star du cinéma français est dans la tourmente et se retrouve au cœur de la polémique suite à des posts sur les réseaux sociaux. Est-ce suite à tout ce déferlement de haine que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux que Nicolas Bedos a pris une décision qui a été assez radicale en ce week-end de la dernière chance concernant un éventuel nouveau confinement sur le pays ?

Découvrez le message troublant de Nicolas Bedos : un ras le bol général de critiques sur les réseaux sociaux !

Comme il a pu donc le signaler il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux, le comédien français Nicolas Bedos a donc décidé purement et simplement de quitter de façon ferme et définitive les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicolas Bedos (@nicolasbedosofficiel)

En effet, comme il a pu l’annoncer, ce dernier préfère s’exprimer à travers ses spectacles et ses interventions au cinéma ou à la télévision. A l’heure où les internautes ont des réactions parfois très violentes envers les personnalités françaises, cela peut tout à fait se comprendre !

On imagine cependant qu’il pourrait très bien revenir dans les semaines ou les mois à venir, une que la crise sanitaire du coronavirus sera bel et bien très loin derrière nous. Pour le moment, le comédien Nicolas Bedos peut profiter d’être enfin loin des critiques et il a tout le temps de se consacrer sur sa carrière et sur ses projets personnels : un joli pied de nez à tous ses détracteurs qui espéraient que le comédien Nicolas Bedos n’était pas prêt de s’exprimer à nouveau sur des sujets brûlants de l’actualité en France !alité en France.