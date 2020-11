Nicolas Ferrero « Les Marseillais vs le reste du monde » : Le candidat se retrouve dans un état de santé critique suite à une négligence de sa part… Il a donc été opéré d’urgence et ses fans sont inquiets !

Il avait posté une vidéo inquiétante sur son compte Instagram où on le voyait en train d’être transporté dans une salle d’opération.

Comme on le dit, les conséquences éduquent mieux que les conseils et ça, il est clair que Nicolas Ferrero l’a compris. Sur Instagram, l’un des candidats de l’émission Les Marseillais vs le reste du monde a inquiété ses fans en postant une vidéo où on le voyait en train d’être emmené dans un bloc opératoire à l’hôpital. La raison ? Un souci de santé qu’il aurait pu éviter s’il avait pris au sérieux le mal dont il souffrait. Pas de chance pour lui, les choses se sont empirées et il a fallu une intervention chirurgicale. Ses fans ont commencé par se poser mille et une questions après cette vidéo. Toutefois, Nicolas Ferrero a tenu à les rassurer une fois sorti du bloc et a évoqué les raisons de cette opération…

La toute première intervention chirurgicale pour Nicolas Ferrero

Lundi 16 novembre dernier, les fans de Nicholas Ferrero ont découvert que ce dernier avait un énorme problème de santé. La raison est encore plus étonnante. En effet, le jeune candidat a expliqué à ses fans qu’il avait été admis à l’hôpital en raison d’un bouton qu’il avait sur son postérieur. Le problème c’est qu’il n’avait pas pris son mal au sérieux jusqu’à ce que le bouton se transforme en abcès.



Cette négligence lui a coûté une opération. Peu avant l’intervention chirurgicale, le jeune homme avait déclaré d’un air craintif que c’était la toute première fois de sa vie qu’il allait subir une opération. « Je ne me suis jamais fait opérer de ma vie ». Cependant, on peut bien dire que cette opération lui fut salutaire puisqu’il s’est adressé à ses followers peu de temps après sa sortie du bloc opératoire.

Le jeune candidat a expliqué qu’il ne fallait pas avoir honte de faire recours à un médecin lorsqu’on se rend compte d’un problème de santé. « J’ai fait une erreur et ne la faites surtout pas. J’avais un bouton sur la fesse que j’avais négligé. J’ai dit ‘Bon ça va, ça va passer…’ Ça s’est infecté et ça a fait un abcès. Et là, on est allé jusqu’à l’opération », avait-il déclaré.

Il avoue qu’il avait honte

Le candidat avait poursuivi ses propos en expliquant qu’il avait un peu honte d’avoir eu un abcès sur sa fesse. Cependant, il souligne également que ce n’est pas une raison pour ne pas consulter. Nicolas Ferrero s’est adressé aux jeunes en mettant l’accent sur les plus pudiques. Il leur demande de ne pas hésiter à consulter un médecin, sinon les choses pourraient s’empirer. “Au début, j’avais honte et aujourd’hui, il y a neuf personnes”.

Un jour après son opération, le candidat a de nouveau pris la parole pour expliquer à ses abonnés qu’il allait bientôt passer l’étape qu’il craignait le plus : le changement de pansement. Il a expliqué que les médecins vont devoir procéder à cette action délicate puisqu’ils n’avaient pas fermé l’abcès.



Il va plus loin dans ses explications en évoquant le fait que les médecins utilisaient des mèches pour ne pas laisser l’intérieur humide. De toute évidence, il ne supporte pas vraiment la douleur. Finalement, il est revenu sur ce qu’il disait depuis le départ : il aurait dû consulter plus tôt !