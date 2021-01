Nicolas (L’amour est dans le pré) : découvrez la très grosse annonce de cet ancien candidat qui va faire beaucoup de bruit !

Alors que la dernière saison a été particulièrement éprouvante avec des conditions de tournage très difficile, on a appris qu’un ancien candidat de L’amour est dans le pré, l’émission de M6 qui est présentée par Karine Le Marchand, avait une bonne nouvelle à partager à tous les fans de l’émission, ce qui va permettre enfin aux fans de se changer les idées après ces mauvaises nouvelles récemment sur d’autres candidats !

L’amour est dans le pré : des mauvaises nouvelles terribles pour Karine Le Marchand et ses candidats !

Malheureusement, l’année 2021 ne sourit très clairement pas à tout le monde, et on a pu le voir ces derniers jours avec des annonces absolument terribles concernant le programme de télé-réalité L’amour est dans le pré de Karine Le Marchand. En effet, personne ne s’attendait à ce que l’année commence avec des nouvelles aussi terribles, et le moins que l’on puisse dire c’est que désormais, les évènements à venir ne pourront qu’être meilleurs.

En effet, qu’il s’agisse de la présentatrice Karine Le Marchand ou de ses anciens candidats, il semblerait qu’une pluie de mauvaises nouvelles se soit abattue et s’acharne sur le sort de l’émission !

On a récemment eu connaissance d’une perte tragique pour Karine Le Marchand, comme elle l’a dévoilé sur les réseaux sociaux. En effet, sa petite “Rose” est décédée d’un affreux accident de la route qu’elle n’a pas pu éviter. Le petit chien, qui n’avait même pas un an, a été écrasé sur la route et rien n’a pu se faire pour le sauver : une triste nouvelle pour Karine Le Marchand comme le savent tous les propriétaires d’animaux qui ont malheureusement eu l’occasion de vivre cette expérience douloureuse et terrible à vivre pour eux.

Mais ce n’est malheureusement pas la seule car on a également appris que la candidate Aude a eu des blessures récemment, et le moins que l’on puisse dire c’est que la situation est assez grave ! En effet, la jeune femme, ancienne candidate de L’amour est dans le pré, a été poussée par une de ces vaches et a été blessée au visage.

Complètement défigurée par son animal, elle a dû faire le nécessaire en se rendant chez un ostéopathe afin de pouvoir régler la terrible situation.

Nicolas (L’amour est dans le pré) : une grande nouvelle à partager qui donne plein d’amour !

Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles dans L’amour est dans le pré, et pas des moindres ! Récemment, on a pu notamment voir la première demande en mariage gay qui a complètement bouleversée la présentatrice Karine Le Marchand à la lecture de la lettre lors de son émission. Mais récemment, on a appris une nouvelle concernant Nicolas, cet ancien candidat également.

Comme cela a été révélé en exclusivité par le magazine Purepeople, l’ancien candidat de L’amour est dans le pré a demandé sa compagne Ludivine en mariage ! Alors que la crise sanitaire du coronavirus bat encore son plein, cela n’a pas empêché l’homme de faire sa demande pour le jour de Noël, le 25 décembre dernier. Désormais, le couple va devoir s’organiser et prendre les devants : il leur faut préparer la cérémonie de mariage ainsi que tout le nécessaire ! On ne sait pas encore si d’autres candidats de L’amour est dans le pré ou si Karine Le Marchand viendra célébrer ce mariage, mais une chose est sûre : celui-ci sera bel et bien réussi !