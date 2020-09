Nicolas Sarkozy : il fait « pleurer d’émotion » une jeune fille !

Le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy aurait volé la vedette à d’autres ouvrages durant l’été. Après Passions, qui parle de son parcours politique, son récent livre se penche sur ses actions à l’international durant son quinquennat.

Le temps des tempêtes, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy

C’était ce dimanche le 6 septembre que Nicolas Sarkozy s’est rendu à l’ouest de la France pour faire la dédicace de son nouveau livre. L’ancien président qui est toujours aussi célèbre, a pu faire pleurer une jeune fille selon Ouest France. En effet, Le temps des tempêtes a été publié en juillet dernier et serait en tête du top 20 des livres les plus vendus avec près de 215 000 exemplaires écoulés jusqu’en août. Il est désormais compté parmi les best-sellers à côté de Marc Levy, Guillaume Musso ou encore Joël Dicker. Il y a un an, l’ancien patron de l’Elysées faisait parler de lui grâce à son ouvrage Passions qui avait connu un grand succès. Il ne cesse de s’affirmer comme une grande star des librairies depuis la sortie de son nouveau livre Le temps des tempêtes.

Cet ouvrage du prédécesseur de François Hollande, a été rédigé pendant la période du confinement. Contrairement à plusieurs autres célébrités, le mari de Carla Bruni a décidé de mettre ce temps de répit à profit en produisant une œuvre de l’esprit. Bien avant la mise en vente de ce livre, l’Enigme de la chambre 622 de Joël Dicker occupait la première place des livres les plus vendus. Toutefois, depuis que Le temps des tempêtes a fait son apparition sur le marché, il a réussi à détrôner tous les autres ouvrages et bat le record des ventes selon les déclarations de la directrice des éditions de l’Observatoire en août dernier.

Nicolas Sarkozy, toujours aussi populaire fait « pleurer d’émotion » une jeune fille

Après avoir été à Cannes, Arcachon ou à Ajaccio, le père de Giulia a fait un tour à La Baule où il était très attendu d’ailleurs. La principale raison de son départ pour cette commune consistait à assister au mariage de son ami Franck Louvrier. Toutefois, Nicolas Sarkozy a profité dimanche pour s’entretenir avec ses lecteurs, à l’occasion de la décicade de son livre dans une maison de presse. Son arrivée dans cette ville aurait attiré de nombreux admirateurs de l’ancien président de la république. D’après Ouest France, c’était des personnes de tous les âges qui sont venus à la rencontre de Nicolas Sarkozy. Ce dernier, qui est toujours aussi populaire a particulièrement marqué une jeune fille qui n’a pas pu se retenir et aurait « pleuré d’émotion », tellement enthousiaste d’avoir rencontré l’ancien chef de l’État. Cette dernière a d’ailleurs pu poser aux côtés du mari de Carla Bruni.

Bien que son nouvel ouvrage connaisse un si grand succès, le père de Jean, Pierre et Louis Sarkozy reste très modeste. Les responsables de la maison de la presse de la Baule où s’est tenue la dédicace de ce livre, étaient aussi honorés d’avoir reçu l’ancien patron de l’Élysées. Face à ce succès, Nicolas Sarkozy s’est exprimé au micro de Ouest France « Il n’y a pas de secret, c’est un miracle, je ne m’y attendais pas à ce point ». Le mari de Carla Bruni se veut donc modeste. Plusieurs de ses fans n’ont pas hésité à lui demander de revenir en politique. Il faut dire que la question relative à son retour en politique revient toujours et il a d’ailleurs réagi à propos récemment où il déclarait n’avoir pas l’intention de revenir faire de la politique d’autant plus qu’il est déjà âgé de 65 ans.