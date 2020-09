Nicolas Sarkozy : il partage une photo de lui à 7 ans au ski et fait le buzz sur les réseaux !

Les abonnés de la page Instagram de l’ancien président français ont été surpris de découvrir un cliché de lui à 7 ans. Il faut dire que ce n’est pas dans les habitudes du mari de Carla Bruni de faire ce type de publications.

Nicolas Sarkozy partage une photo nostalgique de lui enfant

Toutefois, Nicolas Sarkozy était visiblement nostalgique ce weekend pour aller fouiller son album afin de dénicher cette photo qui montre l’auteur du livre Le Temps des Tempêtes à l’âge de sept ans. L’ancien patron de l’Élysée semble accorder une attention particulière aux souvenirs d’enfance. Ce dernier était plutôt un amateur de grandes aventures d’autant plus qu’on le voit sur cette photo en train de faire du ski.

Nicolas Sarkozy fait parler de lui depuis le début de l’été grâce à la sortie de son livre qui aurait battu tous les records en termes de vente. C’est le 24 juillet dernier que Le Temps des Tempêtes a été rendu disponible faisant de l’ex-président français, le best-seller avec plus de 240 000 unités écoulées. Cet ouvrage a davantage révélé la popularité de l’homme politique après ses nombreuses tournées dans plusieurs villes françaises pour la dédicace de son livre. Il faut dire que l’auteur de Le Temps des Tempêtes, Nicolas Sarkozy est sous les feux de projecteurs depuis le mois de juillet. En début du mois de septembre, le successeur de Jacques Chirac aurait fait pleurer d’émotion une jeune fille lors de la dédicace de son ouvrage à La Baule selon Ouest France. Derrière ce succès d’écrivain se cache également un homme généreux qui s’investit dans la cause sociale.

Le cliché de l’ancien président français à sept ans et son engagement pour la lutte contre le cancer

Nicolas Sarkozy a partagé avec ses nombreux fans, une photo de lui à l’âge de sept ans. Contrairement à ce que les abonnés de sa page sont habitués à voir, le prédécesseur de François Hollande n’a pas publié une photo de ses tournées encore moins de ses interviews. Samedi 19 septembre, il a posté un cliché de lui enfant où on le voit en pleine séance de ski, confiant avec le sourire aux lèvres alors qu’il n’avait que 7 ans. Les internautes n’ont pas manqué de noter sa détermination et son instinct de vainqueur qu’on lui connaît. Il écrit en légende « À 7 ans, je rêvais d’une vie pleine d’aventures ! Les enfants doivent avoir le temps de réaliser leurs rêves ! ». Le mari de Carla Bruni rêve grand depuis son plus jeune âge comme il nous le fait savoir sur cette publication.

La publication de cette photo était loin d’être en anodine. En effet, ce cliché a été mis en avant pour passer un message important, notamment celui de la mobilisation pour combattre le cancer chez les enfants. Avec un objectif de récolter plus de deux-cent mille euros lors de l’opération septembre en or, il a sensibilisé le public sur cette initiative en écrivant en légende « Engagez-vous comme moi aux côtés de Gustave Roussy pour guérir le cancer de l’enfant au 21e siècle. Vous aussi, soutenez la recherche et faites un don sur www.guerirlecancerdelenfant.fr ou envoyez ENFANT par sms au 92250 (don de 5 euros) ». Il faut souligner que ce n’est pas la première fois qu’on voit l’ancien chef d’État français être engagé dans ce projet à caractère caritatif. En 2018 et 2019, il s’était déjà confié sur son engagement à soutenir le centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy d’autant plus que cette maladie serait devenue l’une des plus mortelles en Europe.