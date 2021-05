Nicolas Sarkozy : incroyable, son ancienne maquilleuse balance tout et fait des révélations

Bien que cela fasse maintenant plusieurs années que Nicolas Sarkozy ne soit plus président de la république en France, il se trouve que les révélations à son sujet ne cessent d’affluer et personne n’aurait pu imaginer en savoir encore plus après autant de temps. En effet, on imagine que de très lourds secrets entourent encore l’ancien président de la république Nicolas Sarkozy, et on pourrait prochainement entendre parler de nouvelles révélations assez dingues.

En effet, pendant que les chefs d’État en France sont en exercice, il se trouve que l’on ne sait que très peu de choses sur les coulisses. C’est bien des années plus tard que l’on a pu apprendre des révélations assez folles en ce qui concerne Jacques Chirac ou encore François Hollande. Mais cela pourrait bien changer prochainement, car on a notamment pu apprendre récemment qu’un livre était sorti sur le président Emmanuel Macron. A l’heure où il se trouve que ce dernier est très critiqué, personne n’aurait pu imaginer que certains journalistes allaient pouvoir remuer le couteau dans la plaie.

Pour toutes celles et ceux qui suivent le président de la république au quotidien, c’est un très gros coup dur, car ils ne s’attendaient tout simplement pas à cela. Mais pour Nicolas Sarkozy, ce n’est que maintenant que l’on peut voir de nouvelles informations révélées, et cela pourrait malheureusement lui jouer de mauvais tours, comme on a pu le voir encore récemment. En effet, Nicolas Sarkozy sera prochainement jugé, et pour certains spécialistes, les faits ne sont clairement pas en sa faveur.

Nicolas Sarkozy dans la tourmente, son fils ne l’aide pas à être plus populaire

Alors que les prochains événements liés aux prochaines élections présidentielles sont très attendus par Nicolas Sarkozy et sa famille politique, on aurait pu penser que l’ancien président de la république française allait pouvoir se représenter à nouveau l’an prochain, mais cela était clairement sans compter sur les ambitions d’autres personnes de sa propre famille politique.

Il y a près de 5 ans maintenant, tout le monde se souvient de François Fillon qui avait pu en quelques sortes « voler » la place de Nicolas Sarkozy, comme certains l’ont dit très ouvertement. Malheureusement, il se trouve que ce dernier n’a pas gagné et les différentes affaires judiciaires qui sont sorties à l’époque ne jouent clairement pas en sa faveur.

L’ancienne maquilleuse de Nicolas Sarkozy balance tout sans aucun scrupule…

Plus récemment, c’est le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, que l’on a pu voir avec une mitraillette à la main. Une photo qui n’a clairement pas rassuré les fans de Nicolas Sarkozy, alors que l’heure des présidentielles approche à grands pas. Ces derniers jours, c’est également son ancienne maquilleuse qui a décidé de prendre la parole contre toute attente au sujet de l’ancien président de la république. Et les révélations qu’elle a pu faire risquent de faire beaucoup de bruit autour de Nicolas Sarkozy…

C’est dans l’émission Ça commence aujourd’hui sur France 2 que l’on a donc pu voir Marina Michenet faire des révélations sur l’ancien président de la république. En effet, elle n’a pas hésité à raconter qu’elle utilisait un recourbe-cils avec l’ancien chef de l’État, qui avait selon elle un regard de « chien battu ». Une déclaration assez peu élogieuse de la part de cette dernière qui n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’elle pense, même au président de la république !