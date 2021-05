Nicolas Sarkozy : son fils avec une mitraillette en photo, il prend un gros danger

Voilà une nouvelle qui risque de faire froid dans le dos pour tous les plus grands fans de Nicolas Sarkozy. En effet, il se trouve que nombreux français voudraient revoir l’ancien président de la république se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2022. Malheureusement, il se trouve que l’on ne pourra peut être pas le voir mener la bataille avec sa famille politique, à cause de son fils qui aurait pu faire une très mauvaise blague, c’est le moins que l’on puisse dire.

On se souvient déjà d’une ancienne polémique qui avait fait beaucoup parler d’elle par le passé et dont on se souvient encore comme d’hier. Pour toutes celles et ceux qui auraient pu penser que Nicolas Sarkozy en avait terminé avec la politique, ils pourraient être surpris bientôt, même si pour le moment à cette date rien n’a encore été annoncé par l’ancien chef de l’état.

En effet, pour le moment, on ne rencontre presque aucune alternative en face du président de la république à tel Emmanuel Macron. Avec un quinquennat qui ne s’est pas du tout passé comme prévu à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus et à la crise des gilets jaunes, il se pourrait bien que le président de la république décide contre toute attente de se présenter à nouveau aux prochaines élections. En effet, dans près d’un an maintenant, nous serons en pleine période électorale et certains français sont prêts à toutes les hypothèses possibles et imaginables, et même à un retour de Nicolas Sarkozy.

Mais bien que ses sympathisants lui trouvent beaucoup de raisons de revenir, il se pourrait bien sûr ce retour ne se passe pas tout à fait comme il avait pu l’imaginer…

Un scandale pour Nicolas Sarkozy en pleine crise sanitaire

C’est un gros coup dur pour l’ancien chef de l’état, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, ces dernières semaines, on a pu apprendre en exclusivité que Nicolas Sarkozy avait pu bénéficier du vaccin contre le coronavirus avant une grande partie de la population en France. Un fait qui ne passe pas et qui a rendu complètement furieux bon nombre de françaises et de français qui voulaient eux aussi se faire vacciner.

Malheureusement, à cette date, nous ne savons toujours pas encore les raisons officielles de la vaccination de Nicolas Sarkozy. Au moment des faits, il se trouve que le gouvernement avait bien précisé que seuls les personnes les plus âgées pourraient prétendre au vaccin contre le coronavirus.

Avec une image écornée par ce fait, il n’en a pas fallu plus à certains sympathisants pour dire haut et fort qu’ils ne voudraient plus entendre parler de Nicolas Sarkozy, l’ancien chef de l’état. Néanmoins, le président Nicolas Sarkozy est revenu sur le devant de l’actualité avec une information fracassante qui concerne son fils, et celle-ci risque de faire beaucoup de bruit.

Nicolas Sarkozy : cette photo de son fils qui pourrait lui causer du tort

Alors que les rumeurs ne cessent d’affluer concernant un retour en politique de la part de Nicolas Sarkozy, c’est avec la plus grande surprise que l’on a pu voir une photo du fils du chef de l’état avec une arme.

Sur le cliché, Louis Sarkozy paraît plus déterminé que jamais, et les conséquences pourraient être lourdes si son père Nicolas Sarkozy décide de se présenter à nouveau à la présidence du pays.