Nicolas Sarkozy vacciné : gros scandale sur le vaccin contre le coronavirus, est-ce une manipulation orchestrée ?

C’est un nouveau scandale pour l’ancien président de la république Nicolas Sarkozy qui a fait parler de lui lors de la crise sanitaire du coronavirus, pour des faits qui pourraient bien lui coûter très cher dans les jours à venir. En effet, cela fait maintenant plusieurs jours et même plusieurs mois que les français se posent de sérieuses questions sur la campagne de vaccination qui est selon de nombreuses personnes une très grosse catastrophe.

Il se trouve en effet que de nombreux français ont pu avoir l’occasion de faire la demande récemment pour pouvoir être vacciné en priorité, comme on a pu l’entendre dire dans les médias avec des témoignages assez troublants. Alors que certaines personnes du troisième âge n’ont malheureusement pas pu avoir l’opportunité de bénéficier d’une vaccination comme il se doit, c’est un scandale concernant Nicolas Sarkozy que personne ne s’attendait à voir et qui a pu surprendre de nombreux français qui se sont indignés sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que depuis sa sortie du monde politique, les français ne portent pas l’ancien président de la république Nicolas Sarkozy dans leur coeur, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’avec la campagne de vaccination actuelle, c’est tout le gouvernement d’Emmanuel Macron et sa campagne de vaccination qui est remise en cause.

Nicolas Sarkozy : pourquoi a-t-il été vacciné contre le coronavirus sans faire partie des personnes dites prioritaires…

Ce sont des révélations choquantes que nous avons eu l’occasion de lire dans la presse nationale il y a tout juste quelques heures, après que l’information ait fuité notamment sur les réseaux sociaux.

Alors que de nombreux français se trouvent à ce jour complètement sous le choc de cette annonce, d’autres pensent qu’il s’agit tout simplement d’une pure et simple manipulation du gouvernement d’Emmanuel Macron.

En effet, comme on a pu le lire ici et là, selon le journal l’Express notamment qui a affirmé l’information, l’ancien chef de l’état Nicolas Sarkozy aurait bénéficié d’une vaccination contre le coronavirus. Les raisons sont encore assez floues à ce sujet, car il se trouve en effet que le président de la république ne fait pas partie des personnes prioritaires pour pouvoir se faire vacciner, ce qui a complètement outré les français qui n’ont pas compris l’acte de ce dernier.

Nicolas Sarkozy : les internautes accusent le gouvernement de “séparatisme”, une catastrophe pour le pays

Devant cette information selon laquelle Nicolas Sarkozy aurait été vacciné en secret contre le coronavirus en janvier dernier dans un hôpital militaire de Percy, il semblerait que les internautes se soient alors posé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, et pas des moindres en effet.

On a en effet pu lire ici et là que le chef de l’état s’était peut être vacciné car il était peut être tout simplement en mauvaise santé, et dans ce cas de figure la situation serait donc complètement différente, c’est le moins que l’on puisse dire.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ancien président de la république Nicolas Sarkozy n’ s’est toujours pas exprimé sur ce sujet pour affirmer ou non les affirmations du journal L’Express à ce sujet. Quoi qu’il en soit, ce serait pour certains un bel exemple de ce dernier pour montrer que le vaccin est sûr !