Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls) montre son corps en maillot avec une photo et une vidéo !

Nicole Scherzinger apparait sur un cliché dans un maillot échancré

Les poses osées et les photos sexy, Nicole Scherzinger du groupe Pussycat Dolls connait bien cela. Quoi de plus normal lorsque l’on a un corps aussi sculptural ? La belle fait chavirer les sens de ses abonnés qui ne savent plus réellement sur quel pied danser, lors d’une séance de cryothérapie. Elle dévoile sa vidéo dans un maillot de bain hyper échancré, couleur gris métallisé. La chanteuse, particulièrement proche de ses fans, tenait à leur partager un moment de détente bien à elle qu’elle a parfaitement réussi à s’approprier.

Méthode de sculpture du corps humain par excellence, la cryothérapie est particulièrement prisée par les célébrités. Nicole Scherzinger n’est pas en reste et compte bien démontrer à son public à quel point elle est performante dans cette discipline. Prendre soin de son corps doit être une priorité et la star en a bien conscience. Pas peu fière du sien, la belle interprète partage sa séance de cryothérapie avec ses 4,5 millions d’abonnés.

Célébrités et sportifs de haut niveau ne jurent que par la cryothérapie. Cette technique unique en son genre permet de sculpter son corps grâce au froid. Pour atteindre ses objectifs, Nicole Scherzinger n’hésite pas à se jeter dans le bain au sens propre ! Rien ne vaut un bon bain bien froid et rempli de glaçons, bien que cela puisse être douloureux. Toutefois, s’il fait froid dans son bain, ça chauffe sur Instagram. En effet, l’artiste a posté une jolie vidéo d’elle qui fait grimper rapidement la température de ses fans.

Nicole Scherzinger sait comment faire monter la température

La chanteuse Nicole Scherzinger a toujours su comment mettre le feu aux foules, que ce soit sur scène, dans ses clips et même sur les réseaux sociaux. Cette artiste unique a récemment fait chavirer le cœur de ses fans en arborant une tenue des plus sexy lors d’une séance de cryothérapie. Si la base même de cette séance est le froid, l’on peut dire que la belle sait comment faire grimper la température. En effet, elle s’affiche dans une vidéo publiée sur Instagram sortant de son bain glacé, toujours aussi sexy dans son maillot gris.

Les Pussycat Dolls sont toutes connues pour être aussi sexy les unes que les autres. A la tête du groupe se trouve la sculpturale Nicole Scherzinger, fière de son corps et qui ne s’en cache guère. Elle l’a d’ailleurs démontré une fois de plus ce 25 septembre en dévoilant sa séance de cryothérapie en vidéo. La belle est allongée dans un bain glacé et entonne une chanson pour tenter de se donner la force de supporter ce froid. Lorsque le temps imparti à la séance est écoulé, l’artiste sort de l’eau et se dévoile dans un magnifique maillot de bain une pièce de couleur gris métallisé.

C’est avec la musique dans les oreilles que la belle Nicole Scherzinger commence à se déhancher à la sortie de son bain. Elle se déhanche au rythme de la mélodie et en profite pour mettre en avant ses courbes parfaites. Voilà bien le résultat de ses efforts et de ses séances de cryothérapie. Les clichés qu’elle partage habituellement sont toujours dans le même genre et ce n’est certainement pas pour déplaire à ses millions de fans sur Instagram.

Le maillot de bain arboré par Nicole Scherzinger lors de sa séance de cryothérapie est particulièrement échancré, notamment au niveau de ses fesses. Cette pièce épousant parfaitement les formes de la jeune femme ne cache pratiquement rien de son anatomie qui fait chavirer le cœur de ses fans. Une chose est certaine, c’est que ces derniers ont très certainement pu se rincer l’œil et ont apprécié cette vidéo à sa juste valeur !