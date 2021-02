Nikola Lozina : une transformation radicale, les fans sont choqués par ses nouveaux tatouages !

Si vous ne connaissez pas Nikola Lozina, sachez qu’il a eu l’occasion de participer à l’émission de télé-réalité les Marseillais vs le reste du monde. Toutefois, le jeune homme a également été la cible à maintes reprises de plusieurs critiques concernant sa morphologie. Vous savez sans doute que les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour déverser une violence assez incroyable. Si les inconnus sont également critiqués sans aucune retenue, c’est aussi le cas pour les personnalités.

Nikola Lozina a entamé une vraie transformation

Est-ce l’arrivée de son enfant qui a pu tout changer ? Dans tous les cas, nous apprenons dans les colonnes de StarMag que Nikola Lozina a décidé de changer sa morphologie pour qu’elle soit sans doute un peu plus adaptée à ses envies. Pour atteindre au plus vite son objectif, le jeune homme a décidé d’embrasser un régime strict qui permet notamment de perdre de nombreux kilos.

Le résultat est donc incroyable puisque Nikola Lozina s’est délesté de 9 kilos, il a donc un physique adapté à ses attentes.

Depuis qu’il est devenu père, il semble donc envisager l’avenir sous un autre angle, c’est notamment le cas de toutes les personnes qui découvrent les joies de la paternité.

En parallèle de la perte de poids, Nikola Lozina a aussi quelques tatouages qui ont pu choquer les fans.

Si vous regardez la photo publiée et relayée par le magazine, vous pourrez constater que les tatouages sont assez imposants avec notamment une croix XXL au niveau du bras. Ces « dessins » sur le corps méritent la plus grande réflexion, car il est difficile de les enlever. Certes, il existe le laser qui permet notamment d’effacer quelques tatouages, mais cela est douloureux, long et surtout coûteux.

De ce fait, si vous avez l’intention de vous faire tatouer comme Nikola Lozina, il faudra sans doute être vigilant afin de choisir avec la plus grande précaution les motifs, mais également la taille. Sur la capture, le jeune homme précise que « ça commence à se remplir », il y a donc de grandes chances pour qu’il adopte d’autres tatouages. Lorsque vous avez tendance à vous apprécier un peu plus, vous pouvez voir votre corps sous un autre angle.

C’est souvent le cheminement pour les personnes qui aiment les tatouages, elles se transforment et optent pour ces derniers afin de sublimer une partie de leur corps qu’elles pouvaient autrefois détester. Impossible de savoir si c’est le cas pour Nikola Lozina, mais les fans semblent avoir apprécié ces énormes tatouages.

Les nouveaux tatouages de Nikola Lizona

Si vous avez tendance à suivre le jeune homme au quotidien, vous aurez rapidement repéré les nouveaux dessins qu’il a décidé de faire réaliser par des professionnels. Au vu de la couleur de la peau, la croix est sans doute nouvelle puisque l’aiguille traumatise la surface de la peau et les rougeurs ont tendance à s’estomper au fil des heures. Nikola Lozina a donc réalisé en parallèle un tatouage avec le prénom de son enfant, il a également souhaité montrer le nom ainsi que la date de naissance de son petit garçon. Apparemment, si vous lisez les colonnes de Melty, d’autres tatouages pourraient bientôt se dévoiler.

En effet, Nikola Lizona n’a pas terminé sa transformation, il pourra alors proposer le résultat final sur les réseaux sociaux et notamment Snapchat puisqu’il semble être très actif. D’ailleurs, si vous souhaitez vous abonner à son compte, sachez que le pseudo est simplement Lozina8 et la capture photo a été directement prise sur ce compte personnel.