Nikos Aliagas dans la tourmente, cette photo intime dévoilée pourrait nuire gravement à sa carrière professionnelle

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des révélations assez fracassantes en ce qui concerne l’animateur mythique de la Star Academy et de The Voice Nikos Aliagas. En effet, avec les 20 ans du programme de télécrochet que l’on a pu découvrir avec un reportage inédit samedi dernier, il se trouve que l’animateur se retrouve encore une fois sous le feu des projecteurs avec cette émission qui le ramène une vingtaine d’années en arrière.

Pourtant, on peut clairement dire haut et fort que rien n’allait pouvoir prédisposer l’animateur mythique Nikos Aliagas de présenter la Star Academy. Ce programme qui est devenu mythique avec le temps pouvait en effet émerger assez difficilement en France. À l’époque, il se trouve que la téléréalité était vraiment très mal vue, c’est le moins que l’on puisse dire. L’émission Loft Story venait tout juste d’être diffusée sur M6, et malheureusement pour bon nombre de français, il était tout simplement inconcevable de diffuser ce genre de programme à des heures de grande écoute.

Aujourd’hui, on peut constater que les choses ont bien changé, et concrètement il se trouve même que les émissions de téléréalité sont clairement rentrées dans les habitudes des français qui en raffolent. Certains ne se lassent pas notamment de voir et revoir les émissions des Marseillais qui font un très gros carton. Mais concernant la Star Academy, à l’époque de la première saison, on peut dire que TF1 avait pris un gros risque à l’époque…

On en parle de ce sourire estival irrésistible mister ⁦@ThomasSotto⁩ ? La Grèce vous va bien si bien c’est vrai.. tu devrais la prendre comme photo officielle… ca fera fuir les spams😉👌🏻 pic.twitter.com/RSUdUP0O0A — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) May 16, 2021

Star Academy : une première saison qui vire au cauchemar pour l’animateur Nikos Aliagas

C’est dans une récente interview que l’on a pu découvrir de l’animateur Nikos Aliagas qui a pu être assez choquante, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, alors que Florent Pagny était à l’époque le parrain de l’émission, on peut dire que ce dernier n’a clairement pas facilité les choses, loin de là ! On a découvert qu’il n’avait clairement pas été très tendre avec l’animateur Nikos Aliagas qui était assez débutant à l’époque, il faut bien le reconnaître.

Toutefois, c’est avec la plus grande des surprises que l’on avait pu découvrir que Nikos Aliagas avait failli abandonner suite à des remarques qu’il avait reçues de la part de Florent Pagny en plein direct lors de la première diffusion de la Star Academy. Mais heureusement, et notamment grâce à sa maman qui a pu l’inviter à se ressaisir, il se trouve que l’animateur Nikos Aliagas a décidé de poursuivre l’animation de cette émission devenue mythique. Mais aujourd’hui, Nikos Aliagas est un animateur bien établi, même si sa carrière pourrait bientôt être en danger après la diffusion d’une image choquante…

Thomas Sotto partage un cliché choquant Nikos Aliagas, les internautes n’en reviennent pas

C’est donc son collègue et ami Thomas Sotto qui a décidé contre toute attente de partager un cliché inédit de Nikos Aliagas qui ne le met clairement pas en valeur. En effet, sur le cliché que l’on a pu découvrir en exclusivité, il se trouve que l’animateur de TF1 apparaît dans une tenue très étonnante que personne n’aurait pu imaginer voir.

Une semaine après son triomphe dans @TheVoice_TF1, @nikosaliagas pensait en avoir fini avec la guerre des dossiers. Quand soudain… pic.twitter.com/izfo4QN1pX — Thomas Sotto (@ThomasSotto) May 21, 2021

Heureusement, plus de peur que de mal, cette photo ne devrait pas trop gêner l’animateur si on en croit les premières réactions que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux !