Nikos Aliagas : de grosses révélations, il a failli arrêter la présentation de la Star Academy à cause de Florent Pagny

Tout comme l’émission de téléréalité Loft Story qui est en train de fêter ses 20 ans cette année, on apprend en ce moment même de nouvelles révélations chaque semaine sur la Star Academy qui était également diffusée à la même époque. Il se passe pas une semaine sans que l’on découvre de nouveaux scandales et des révélations à couper le souffle.

Certains candidats ne se privent pas d’ailleurs pour prendre la parole, après avoir pu se taire pendant de nombreuses années. Néanmoins, les dernières révélations que l’on a pu découvrir en ce qui concerne Nikos Aliagas, l’animateur de la Star Academy, et le chanteur Florent Pagny, font vraiment froid dans le dos. Sans lui, nous n’aurions peut être jamais pu connaître des chanteurs et des chanteuses mythiques comme par exemple Jenifer, que l’on a pu voir récemment dans The Voice.

Nikos Aliagas : une carrière qu’il a construite avec des années d’expérience

A l’époque, Nikos Aliagas n’était pas du tout connu par le grand public quand il a pu animer Star Academy sur TF1. En effet, celui-ci venait tout juste d’être chroniqueur pour une émission de Christine Bravo, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’en tout juste quelques années, le parcours de Nikos Aliagas a été vraiment fulgurant. On peut dire en effet qu’il a réussi à placer son nom au coeur des médias français en tout juste quelques années.

En 2001, personne ne pensait que Nikos Aliagas allait pouvoir vivre une expérience aussi dingue. Mais grâce au talent d’Etienne Mougeotte qui a su découvrir le talent en lui, on a pu se souvenir d’une déclaration assez étonnante de Nikos Aliagas. Celui-ci a en effet pu révéler qu’il avait accepté cette mission en suivant son instinct. Une décision assez incroyable, car celle-ci a tout simplement bouleversé l’ensemble de sa vie entière.

Florent Pagny fait des déclarations choquantes contre Nikos Aliagas, « t’es pas au point »

Alors que Florent Pagny, le chanteur mythique français et jury de The Voice, a pu être le parrain de la toute première émission de la Star Academy, l’animateur Nikos Aliagas ne s’attendait sans doute pas à avoir un retour aussi fracassant de ce dernier. En effet, le chanteur Florent Pagny est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, mais on imagine que Nikos Aliagas, qui a fait ses premiers pas sur TF1, ne s’attendait pas à un retour aussi glacial de la part de Florent Pagny.

Alors que le jeune animateur à l’époque avait bien besoin de réconfort, il n’en a clairement pas trouvé auprès de Florent Pagny. Celui-ci a clairement affirmé qu’il ne comprenait « rien » à son « truc », dénigrant presque le concept de la Star Academy, qui a pourtant été regardé par des millions de téléspectateurs.

Des remarques qui ont pu faire ruminer Nikos Aliagas, qui aurait même pu penser au pire en arrêtant complètement de présenter l’émission. Comme il a pu le révéler, il a trouvé la force de revenir dans l’émission grâce à sa maman, qui lui a rappelé la difficulté que pouvait vivre son grand père qui était au front. Heureusement, les relations se sont améliorées depuis et Nikos Aliagas entretient aujourd’hui de bonnes relations avec le chanteur Florent Pagny.