Nikos Aliagas en vacances en Grèce : la toile s’enflamme à la vue d’une photo de l’animateur sans son haut !

Une photo de lui torse nu fait le buzz sur la toile.

Des vacances bien méritées pour Nikos Aliagas…

Si on dit du vin, qu’il devient meilleur avec l’âge, Nikos Aliagas lui est certainement comparable. Il ne fait aucun doute que cet homme se bonifie avec le temps. Avec ses 51 ans bien sonnés, on peut encore dire que l’homme a encore de la ressource. Cela se traduit par cette superbe photo de lui qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelque temps.

Le quinquagénaire peut encore s’affirmer bien beau et sexy malgré son âge. Si le temps a des effets sur le physique de l’homme, on peut dire que ceux de Nikos Aliagas ne sont que positifs. « Plus sexy que jamais », disait un commentaire que l’on pouvait lire sous la photo. Il faut dire que ce cliché a créé assez de commentaires, surtout chez la gent féminine.

Le journaliste a encore de quoi être fier et fait bien des envieux parmi ses confrères. En effet, après la longue période de confinement qu’il a passé, il était plus que temps qu’il prenne du bon temps avec sa famille. Le soleil, le sable, le vent marin semblent lui faire le plus grand bien. C’est ce que dit en tout cas cette photo postée sur Instagram.

D’après les éléments rapportés par Ici Paris, Nikos Aliagas se serait installé dans le village de Stamna pas loin de Missolonghi. Des divertissements avec sa famille, il en a bien prévu ainsi que des randonnées près de la célèbre ville d’Athènes, des promenades et bien sûr des baignades. On pourrait bien comprendre que ses vacances en famille s’annoncent particulièrement intéressantes.

Une rencontre fortuite avec son ami Thomas Sotto

Nikos Aliagas aura certainement été content de retrouver sur place son confrère journaliste Thomas Sotto. Si cette rencontre a été prévue, on l’ignore. Ce qui est tout de même prévisible c’est que les deux amis ont passé un bon moment. Thomas Sotto a même pris une photo de Nikos assis torse nu, le visage illuminé d’un sourire éclatant en train de savourer copieusement sa tasse de café.

Ce dernier était assis à une table et semble être au bord de la mer. Sous son poste, Thomas a gentiment taquiné son ami en mettant une légende qui a fait rire bon nombre de ses abonnés. Un commentaire plein d’humour qui disait « Tu cherches de l’authentique, du pêcheur, de la mythologie. Et voilà ce que tu ramasses ».

Notre bon vieux Nikos n’a pas tardé à lui retourner la pareille en répondant dans les commentaires. Une bien bonne guéguerre de vieille camaraderie. Une réaction bien prise par les internautes qui se sont bien marrés dans les commentaires. Certains ont réagi avec des commentaires plus ou moins drôles tandis que d’autres ont réagi juste avec des smileys.

La vie privée de Nikos Aliagas, on en parle ?

Il faut dire que la réputation de ce journaliste est loin d’être usurpée. Il parle couramment cinq langues : le français, le grec, l’espagnol, l’anglais et l’italien. Il a même eu un timbre édité en son effigie en Grèce en septembre 2013. Il s’est mis en couple avec Tina Grigoriou. Ils ont eu ensemble une petite fille le 29 novembre 2012. Les jeunes parents ont dès lors décidé de lui donner le nom d’Agathe.

Quatre années plus tard, le 5 octobre 2016, ils donnèrent naissance à leur second enfant. Un petit garçon du nom d’Andréas. On va finir sur une mauvaise nouvelle, Nikos Aliagas a perdu son père le 9 mai 2017, à la suite d’une longue maladie.