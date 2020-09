Nikos Aliagas : Thomas Sotto dévoile une incroyable vidéo du présentateur qui devient virale sur la toile!

Le journaliste de France 2 Thomas Sotto est bien réputé pour ses nombreuses vannes sur son ami Nikos Aliagas. Cette franche amitié qu’ils entretiennent depuis plusieurs années est toujours appréciée du public. On pourrait même dire que certains se sont abonnés à leurs comptes seulement pour les joyeuses taquineries que les deux amis n’hésitent pas à se lancer. Cette fois, c’est le journaliste qui balance une vidéo incroyable de son ami sur le net.

Nikos Aliagas se fait taquiner par son ami

Alors que l’animateur commence sa rentrée en enchaînant plusieurs émissions les unes après les autres, Thomas Sotto lui préparait un de ces coups qu’il n’oublierait pas de sitôt. La réapparition du Nikos Aliagas sur les écrans aura sans doute fait plaisir à son public qui l’attendait avec impatience. Il a présenté un numéro de 50 min Inside ainsi que la nouvelle saison de The Voice Kids.

Alors que l’émission s’achevait, notre animateur fut apostrophé sur Twitter par son ami. Ce dernier avait balancé une vidéo de Nikos Aliagas. On y voyait le présentateur qui était vêtu d’une chemise banale et qui chantait. Cette vidéo est carrément devenue virale depuis. Si on avait vraiment du mal à imaginer l’animateur en train de chanter, son ami aura définitivement dessiné le tableau avec cette fameuse vidéo.

Les internautes se sont lancés dans une partie de fou rire quand Nikos Aliagas s’est exclamé en adressant un « ta gueule » à son ami. Le commentaire du journaliste fut tout aussi marrant. En effet, ce dernier s’est adressé aux coachs de The Voice Kids (Jenifer, Soprano, Kendji Girac et Patrick Fiori) en leur demandant si la voix de Nikos Aliagas pouvait les pousser à se retourner. Cette gentille taquinerie devrait avoir bien fait rire les fans. Ce tweet a même été partagé plusieurs fois.

L’animateur répond à son ami

Pour ceux qui connaissent ces deux stars télé, la réponse de Nikos Aliagas ne serait certainement pas une prise. Il fallait bien s’y attendre, comme à chaque fois. Ce n’est pas la première fois qu’ils s’amusent à plaisanter l’un de l’autre et on est bien habitué à les voir se répondre du tac au tac.

La réponse du mari de Tina Grigoriou n’a pas tardé à arriver. Nikos Aliagas a lancé une phrase pleine de suspens. Il a menacé de balancer le dossier diapo des vacances de Thomas Sotto. Personne ne sait évidemment ce que contient ce fameux dossier. Des photos, des vidéos ? Une chose est sûre, les fans sont bien impatients de savoir quel atout le présentateur possède encore dans sa manche. On a remarqué qu’après cet épisode, Thomas Sotto s’est bien rangé. Peut-être a-t-il peur lui aussi de se faire taquiner par son ami.

Une belle amitié entre Thomas Sotto et Nikos Aliagas

Si Nikos Aliagas et Thomas Sotto ont l’habitude de se taquiner, il n’en demeure pas moins que leur amitié soit bien sincère. On se rappelle qu’ils se sont rencontrés lors des dernières vacances de l’animateur en Grèce. Cet épisode a fait rire plus d’un.

Cette belle amitié n’est pas que taquineries et vannes. C’est aussi de très belles marques d’affections à travers leurs différents posts. Le 7 août dernier, Nikos Aliagas a posté un très beau portrait en blanc noir de son ami avec un commentaire très amical. On voyait le journaliste de France 2 qui dissimulait partiellement son visage derrière une branche d’olivier. Cette déclaration d’amitié est allée droit au cœur de l’intéressé… normal !