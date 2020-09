Nintendo annonce l’arrivée de Super Mario 3D All Stars sur Switch pour les 35 ans de Super Mario Bros !

Il regroupe 3 jeux ayant bâti la notoriété du plombier à la moustache dans le passé. L’apparition de cette nouvelle collection coïncide avec le 35ème anniversaire de Super Mario.

La collection Super Mario 3D All Stars débarque sur Switch

Les amateurs de console Nintendo sont tous impatients après avoir entendu la nouvelle. Une nouvelle collection Super Mario 3D All Stars arrive bientôt sur Switch au plaisir des nostalgiques de la belle époque. Nintendo a avancé la date du, 18 septembre 2020, au moment d’évoquer la disponibilité de ce nouveau jeu sur Switch. Évidemment, cette annonce a suscité de vives émotions chez de nombreux utilisateurs des produits de la marque japonaise.

Super Mario 3D All Stars : une toute nouvelle compilation pour la Switch !https://t.co/9Aym7MTPBZ pic.twitter.com/4s9SxhspXA — IGN France (@IGNFRA) September 3, 2020

À l’occasion de cette annonce, Nintendo a précisé que les précommandes sont ouvertes jusqu’à la date de sortie prévue pour le grand public. Le constructeur nippon n’a toutefois pas manqué d’ajouter que le jeu serait disponible un temps seulement. Sa disponibilité s’étalera sur une période limitée. Le jeu ne sera plus visible en rayon après le 31 mars 2021. Les intéressés peuvent donc dès à présent consulter la liste des marchands où ils peuvent passer une précommande. On retrouve bien sûr des enseignes très connues dans le milieu du game, à savoir Cultura, Cdiscount ou encore Leclerc.

Le prix de cette nouvelle collection du jeu Super Mario oscille entre 50 € et 70 € sur le marché. Il existe cependant un décalage assez significatif selon les enseignes. Certains joueurs peuvent également trouver le jeu en précommande auprès de leurs marchands habituels. Pour rappel, l’annonce de l’arrivée de ce Super Mario 3D All Stars a été effectuée à l’occasion d’un Nintendo Direct inattendu. Il s’agit d’une compilation dans laquelle trois jeux seront disponibles, ensemble, pour jouer en haute définition.

Liens pour préco Super Mario 3D All-Stars en France :

Amazon (69,99 €) https://t.co/vjVA5hXFCq

Leclerc (49,90 €) https://t.co/Nkwrybm0x0

Toujours rien à la Fnac ni Micromania ? — Noki Doki (@Qbe_Root) September 3, 2020

Super Mario 3D All Stars édition limitée : un jeu adapté aux joy-cons de la console

La création de ce jeu manifeste la volonté de Nintendo de moderniser la plupart de ses collections pour être en phase avec l’ère du numérique. Super Mario 3D All Stars permettra aux fans de la marque japonaise de découvrir en 3D les trois (03) plus grandes aventures du plombier Mario. Cette édition conviendra parfaitement aux nostalgiques puisqu’elle réunit des collections très connues dans le passé.

Le jeu Super Mario 3D All Stars édition limitée regroupe ainsi trois jeux mythiques de la console : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et le sublime Super Mario Galaxy de la Wii. Les adeptes des aventures du plombier à moustache peuvent donc le redécouvrir en version Haute Définition. Il sera possible de jouer Super Mario 64 en 720 p en portable et sur TV. De leur côté, Super Mario Galaxy et Mario Sunshine bénéficieront d’un rendu en 720 p sur l’écran de la console et en 1080 p sur un téléviseur. Sans oublier, le Joy-Con offrira des boutons de contrôles pour favoriser l’expérience utilisateur. En réalité, le constructeur nippon a fait des efforts pour optimiser le rendu de ces jeux afin de répondre aux attentes des gamers contemporains.

Pour fêter les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo lance sur Switch une gamme de nouveaux jeux pour revivre le meilleur des aventures du plombier moustachu. Démarrage le 18/09 avec Super Mario 3D All-Stars, une compil de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy pic.twitter.com/TCX853CIxX — GQ France (@GQ_France) September 3, 2020

Par ailleurs, la nouvelle collection bercera les nostalgiques des aventures de Super Mario, avec des musiques et des bandes son qui leur rappelleront leur enfance. Ils pourront ainsi écouter plus de 170 morceaux. Le jeu est également doté d’une fonction jukebox rendant possible la lecture de leurs musiques préférées. Cette fonction peut être activée en permanence, et ce, bien que le switch soit en mode veille. À vrai dire, Super Mario 3D All Stars bénéficie de nombreuses améliorations en phase avec les exigences des gamers de l’ère du numérique. Le graphisme d’antan est donc mis de côté pour cette nouvelle édition.