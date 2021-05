Nolwenn Leroy (Star Academy) : l’ancienne candidate balance tout sur les raisons de son absence sur les 20 ans de l’émission

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des révélations complètement dingues en ce qui concerne l’émission de la Star Academy sur TF1. En effet, il se trouve que récemment, certains anciens candidats ont décidé de prendre la parole pour pouvoir dénoncer des abus, mais aujourd’hui aussi pour régler leurs comptes avec des anciens candidats de l’émission. Contrairement à tout ce que l’on aurait pu penser, il se trouve que dans la réalité les ententes ne sont pas toujours très cordiales entre les différents candidats, et cela a encore pu se ressentir avec les toutes dernières déclarations que nous nous sommes procurés encore récemment.

Tout le monde avait pu notamment découvrir que certains candidats reprochaient très ouvertement à d’autres qu’ils ne forment plus aujourd’hui un grand groupe avec des relations entre eux, mais que certains faisaient au contraire tout pour pouvoir jouer sur le plan personnel de leur carrière. On se souvient notamment de certaines déclarations de candidats en interviews ces dernières semaines qui n’ont pas hésité à envoyer des gros tacles à la chanteuse Jenifer notamment.

Alors que cette dernière est apparue dans la toute première saison de la Star Academy, il se trouve que les téléspectateurs s’attendaient à voir la chanteuse dans le documentaire mythique qui allait pouvoir réunir les candidats de l’émission, mais c’est avec la plus grande déception qu’ils ont pu constater l’absence de la chanteuse. Pourtant, Jenifer connaît aujourd’hui une carrière assez brillante, et on aurait pu imaginer qu’elle ait envie de participer à ce grand moment de télévision.

Nolwenn Leroy absente du documentaire sur les 20 ans de la Star Ac, elle lance un message bouleversant

Les téléspectateurs sont complètement dépités en voyant le documentaire de la Star Academy pour les 20 ans du programme. En effet, certains se faisaient une très grande joie de revoir Nolwenn Leroy à l’écran pour pouvoir évoquer ses débuts dans l’émission mythique de la Star Academy, où bon nombre de français ont pu la découvrir à l’époque.

C’est sur les réseaux sociaux que la chanteuse a décidé de s’expliquer pour pouvoir justifier de son absence, mais malheureusement cela n’a pas suffi et certains internautes sont vraiment furieux contre la chanteuse qui ne s’est pas montrée publiquement depuis maintenant plusieurs mois. Dans le message qu’elle a diffusé sur les réseaux sociaux, elle a tenu à mettre les choses au clair pour être sûr et certain qu’il n’y ait aucun malentendu. En effet, on aurait pu penser que Nolwenn Leroy reniait complètement sa participation à l’émission de la Star Academy…

Nolwenn Leroy évoque son passage à la Star Academy qui a changé sa vie à jamais

C’est donc sur les réseaux sociaux que Nolwenn Leroy a décidé purement et simplement de s’exprimer au sujet de son passage mythique et très remarqué à la Star Academy. À l’époque, elle n’était pas du tout connue par le grand public et personne n’aurait pu imaginer que sa grande voix séduit autant les français.

Près de 20 ans plus tard, il se trouve que Nolwenn Leroy fait toujours un très gros carton et ses fans ont vraiment hâte de pouvoir la retrouver bientôt, notamment dans des concerts à venir par exemple !