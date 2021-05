Norbert Tarayre au plus mal pour la réouverture des restaurants, il est hospitalisé

Il ne se passe plus une semaine sans que l’on apprenne des informations complètement dingues au sujet des restaurateurs. Il faut dire qu’avec une réouverture des terrasses qui a pu se dérouler cette semaine, les français ont été très nombreux à avoir eu envie de participer à cette grande réunion que tout le monde attendait avec la plus grande impatience.

En effet, si pour certains français, le déconfinement n’a rien changé cette fois-ci, d’autres ont plutôt choisi de se faire plaisir et de retourner dans les restaurants et les cinémas. Il faut dire que de plus en plus de français se plaignaient de ne pas pouvoir profiter de leurs temps de loisirs, et ils ont été contraints de devoir vivre dans une situation très compliquée, c’est le moins que l’on puisse dire.

Les restaurants ne seront pas nombreux à ouvrir pour le moment

On imagine que les plus grands restaurants vont aussi pouvoir ouvrir leurs portes à nouveau, car les clients sont en demande et ils ne peuvent plus attendre longtemps pour profiter de très bons plats à déguster dans les terrasses. Mais contrairement à ce que l’on aurait pu penser, il se trouve que rien ne s’est passé comme prévu. En effet, on peut clairement voir que certains restaurants n’ont pas pu ouvrir leurs portes à nouveau.

Pour certains d’entre eux, c’est une très grosse catastrophe que personne n’aurait pu imaginer vivre par le passé. Malheureusement, bon nombre de restaurants qui étaient présents avant la crise sanitaire liée au coronavirus ont été contraints de fermer leurs portes pour fautes de moyens. Mais ce n’est pas le cas de Norbert Tarayre, même si on a pu apprendre une nouvelle assez terrible en ce qui concerne le grand chef de cuisine que l’on a pu découvrir en exclusivité sur M6.

Une décision radicale de la part de Philippe Etchebest, le chef de cuisine

A l’heure où de plus en plus de personnes se doivent aujourd’hui de tout faire pour joindre les deux bouts avec la plus grande des difficultés, il se trouve que le chef Norbert Tarayre pourrait pour certaines personnes bénéficier d’une place privilégiée, notamment grâce à sa grande notoriété qui n’est plus à prouver. Toutefois, il doit faire face aux mêmes difficultés que les autres restaurateurs. D’autres chefs de cuisine en ont profité quant à eux pour prendre une décision radicale, et on peut dire que celle-ci est sans appel.

C’est ainsi que l’on a pu apprendre que le chef mythique Philippe Etchebest, que l’on a pu découvrir dans l’émission Cauchemar en cuisine, a fait un choix qui a surpris tout le monde. On ne s’attendait pas en effet que ce dernier annonce contre toute attente que son restaurant ne rouvrira pas ses portes pour le moment. Une décision radicale qui n’a pas fait plaisir à tout le monde, et en grande partie à ses clients qui ne s’attendaient pas à une telle décision de la part de Philippe Etchebest.

Norbert Tarayre au plus mal, il doit s’arrêter un moment…

En revanche, concernant le chef Norbert Tarayre, la situation est différente. On a pu apprendre que le chef de cuisine avait été hospitalisé et ne pourra pas remettre le pied dans une cuisine avant 3 semaines.

Heureusement, la situation ne devrait pas s’éterniser et tous les fans du grand chef découvert sur M6 devraient pouvoir le retrouver très bientôt.