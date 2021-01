Norbert Tarayre : c’est horrible, il est en clash avec sa propre famille et notamment sa maman avec qui il vit une “rupture” compliquée !

Le grand chef cuisinier Norbert Tarayre n’a pas fini de faire parler de lui ! En effet, ce personnage que l’on a pu découvrir sur M6 est très franc, et c’est d’ailleurs ce qui fait son succès reconnu par tous les français qui l’apprécient beaucoup. Ce n’est d’ailleurs probablement pas un hasard si de plus en plus de personnes le sollicitent dans sa nouvelle émission pour pouvoir apprendre à cuisiner.

Mais c’est lorsqu’il a été invité dans l’émission de l’humoriste Jarry sur le web, le Jarry Show, que ce dernier s’est confié devant lui. Alors que le grand cuisinier est plutôt habitué à faire rire son audience, personne ne s’attendait à ce que celui-ci prenne la parole au sujet d’une question qui l’a rendu très ému : on ne rigole pas quand il s’agit de la famille !

Norbert Tarayre balance tout : il se confie et raconte toute son intimité lors d’une interview avec Jarry !

Cet ancien candidat de Top Chef, Norbert Tarayre, a encore fait parler de lui lors de son passage dans l’émission du Jarry Show. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que personne ne s’attendait à ce que le chef cuisinier se confie autant face à l’humoriste qui s’est fait connaître du grand public en participant aux émissions d’Arthur.

En effet, le cuisinier en a profité pour dévoiler de nouvelles facettes de sa personnalité, car il ne parlait jusque-là que de sa vie professionnelle et se confie très peu sur sa vie privée. Bien qu’il ait trois filles (Aliya, Laly, et Gayane) et un fils né au mois de juillet (Elydjah), la vie n’est pas toujours simple pour cet ancien candidat de Top Chef qui pendant toute sa vie aura pu faire tout son possible pour pouvoir réussir dans sa vie professionnelle.

Aujourd’hui, Norbert Tarayre se trouve être un véritable exemple de réussite pour des millions de français qui prennent exemple sur lui !

Avec un parcours professionnel et personnel qui n’a pas toujours été simple, le jeune cuisinier a pu montrer à tout le monde de quoi il était capable, et c’est en persévérant qu’il a pu réussir à être là où il est aujourd’hui. Mais c’est dans l’émission de Jarry, le Jarry Show, que Norbert Tarayre s’est confié comme jamais il n’a parlé avant par le passé !

Norbert Tarayre raconte ses relations avec sa mère : il est au bord des larmes devant Jarry en plein direct !

Alors que le cuisinier et animateur de télévision Norbert Tarayre a fait tout son possible pour préserver sa vie privée, il n’a pas hésité à dévoiler toute son intimité lors de son passage de l’émission de Jarry, le Jarry Show.

En effet, Jarry a voulu tout savoir Norbert, l’ancien candidat de Top Chef, quand il était plus jeune, mais il ne s’attendait pas à une telle réponse. Norbert Tarayre s’est retrouvé au bord des larmes : il a raconté toute sa vie et admet être en « rupture » avec sa mère, à cause de leurs caractères très forts à tous les deux.

Norbert Tarayre admet en effet n’avoir pas toujours été tendre avec cette dernière, et de son côté il affirme que celle-ci avait bien une autorité forte : une épreuve très difficile pour lui et pour sa mère, qui aimeraient très probablement pouvoir se reparler plus souvent à l’avenir.