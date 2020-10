Norbert Tarayre en instance de divorce : il pousse un énorme coup de gueule !

Norbert Tarayre a fait des révélations ce mardi 13 octobre sur la procédure de son divorce qui ne se déroule pas comme il le souhaitait. Il y a environ 7 mois, le célèbre chef avait annoncé à ses fans qu’il avait rompu avec sa femme Amandine après 14 ans de mariage.

Norbert Tarayre en colère contre la justice

Une nouvelle qui était loin de réjouir les admirateurs de l’animateur de 40 ans. Alors que Norbert Tarayre avait fait savoir aux internautes que tout se passait bien entre son ex-femme et lui au moment où il faisait cette annonce, aujourd’hui, les choses semblent avoir pris une autre tournure. Son coup de gueule contre la justice française serait une preuve qu’il existe désormais des tensions entre les deux ex.

Ayant entamé une procédure de divorce pour se séparer définitivement de son ancienne femme Amandine, les deux amoureux d’hier semblent avoir plusieurs divergences et c’est d’ailleurs ce qui complique davantage la procédure. Dans un entretien avec Télé-Loisirs, celui qui s’est révélé lors de la troisième saison de Top Chef s’indigne face au comportement des avocats car il estime que ces derniers ne jouent pas un rôle visant à apaiser les tensions mais incite chacun des ex-conjoints à l’idée de se faire dépouiller par l’autre.

Pour le cuisinier de 40 ans, la justice française serait défavorable aux papas. Très en colère, Norbert Tarayre pense que la place accordée aux papas lorsqu’il faut trancher sur la garde des enfants est en leur défaveur. Il déclare « J’ai dit aux avocats : pour vous, c’est un dossier. Mais nous, c’est notre vie. Dans ma vie, je ne toucherai jamais l’intégrité de qui que ce soit. Mais je n’aime pas qu’on me fasse c…… Et je trouve que le système juridique français est défavorable aux papas. Personne n’ose le dire, mais il est défavorable. Dans les tribunaux, le père n’a droit à rien. C’est un géniteur. Il ne peut pas avoir le droit de voir ses enfants, il ne peut pas être considéré comme un parent ». Le célèbre animateur des émissions de cuisine tient à ses enfants et ne souhaite pas que sa séparation d’avec leur mère puisque les affecter d’une manière ou d’une autre. Sa relation avec Amandine lui a permis d’avoir trois enfants avec cette dernière, Gayane, Aliya et Laly. Comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart d’enfants dont les parents auraient divorcé, les trois filles du chef français auraient du mal à surmonter cette épreuve.

Norbert et Amandine Tarayre se séparent après 14 ans de mariage

Mariés depuis 2006, Amandine et Norbert ont vécu des moments inoubliables en compagnie de leurs trois enfants. Les deux ex s’étaient rencontrés dans un restaurant d’autant plus que les deux sont des amateurs de la cuisine. Bien que la mère de Gayane ne soit pas libre à cette époque-là, Norbert Tarayre avait réussi à conquérir son cœur et leur relation aurait conduit jusqu’au mariage en 2006. Le couple n’hésitait pas à démontrer leur complicité sur les réseaux sociaux car ils s’étaient fait tatouer les prénoms de leurs enfants en 2015. Ayant décidé de se séparer d’un commun accord, le célèbre chef souhaite que cela se déroule de la plus belle des manières.

En fin avril, Norbert avait annoncé sur son compte Instagram qu’il allait devenir papa pour la quatrième fois. Ce fut une grosse surprise pour la plupart de ses fans d’autant plus qu’il avait annoncé sa rupture d’avec Amandine un mois avant. Le nouveau papa était donc déjà en couple bien avant et avait préféré mettre les choses au clair avant que sa nouvelle compagne ne donne naissance à son bébé. Il avait passé le confinement avec ses trois filles et sa nouvelle compagne Abi. L’ancien candidat de Top Chef était heureux de partager cette nouvelle avec les milliers d’abonnés de sa page Instagram qui n’avaient pas hésité à le féliciter pour sa nouvelle famille recomposée.