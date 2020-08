Norbert Tarayre : il devient papa et dévoile enfin le prénom de son enfant… c’est très original !

Le suspens n’aura pas duré longtemps, on connaît désormais le prénom de l’enfant de Norbert Tarayre 3 mois après sa naissance. En effet, le fils de l’humoriste et cuisinier français est né le 7 juin 2020. Après son divorce avec Amandine, le célèbre chef serait passé à autre chose.

Quelques mois après sa naissance, on connaît le prénom du fils de Norbert Tarayre

C’est le 24 avril qu’il annonçait être en couple avec Abi dont il attendait un enfant. Les fans de Norbert étaient impatients de connaître le prénom de ce bout de chou et c’est sa compagne qui a finalement dévoilé le secret via une publication qu’elle aurait faite sur son compte Instagram.

Visiblement, le papa de l’enfant qui a gardé secret son prénom jusqu’ici, n’était pas encore prêt à l’annoncer, mais sa chérie a brisé ce suspens en dévoilant le prénom très original de leur fils. Il s’agit d’un poste qu’elle a fait sur les réseaux sociaux et où elle aurait écrit en légende que Norbert Tarayre était le héros de son fils.

Un papa qui aime ses enfants

Il faut dire que Norbert qui n’avait que des filles, a été heureux d’accueillir un garçon dans sa nouvelle famille. En effet, son ex-femme Amandine avec qui il a passé plusieurs années, avait accouché 3 filles (Gavane, Aliva et Lady). La venue au monde du petit garçon fut un grand événement au sein de la famille. Le cuisinier de 39 ans avait d’ailleurs partagé une photo de ses deux premières filles qui étaient venue accueillir leur petit-frère. Pendant tout ce temps, ses fans attendaient le grand jour par rapport au prénom du bébé. Toutefois, le secret qui n’a pas été gardé pendant longtemps a été dévoilé par la mère de l’enfant.

L’ancien candidat de Top Chef, qui est très heureux depuis l’arrivée de son fils, publie régulièrement des photos de lui sur son compte Instagram. Malgré toutes ces publications, il n’avait pas encore donné le prénom de son petit prince. Ce n’est qu’au mois de juillet que l’humoriste, cuisinier et animateur avait dévoilé le visage de son bébé pour la première fois. Ce fut des moments très émouvants sur la toile avec de nombreux compliments de ses fans. Il a récemment posté un cliché de son adorable bébé où il a écrit des mots magnifiques à l’endroit de ce petit ange. Les abonnés de sa page ont pu noter une ressemblance frappante entre les deux. Le petit garçon serait donc la forme miniaturisée de son papa d’après les commentaires des internautes.

Un adorable prénom

Depuis tout ce temps, le mystère autour du prénom du petit garçon subsistait car le cuisinier de Top Chef ne l’avait pas encore révélé. La mère du bébé, Abi était visiblement enthousiaste de faire connaitre le prénom original de leur fils. Elle a posté une belle photo de l’enfant dans une grenouillère où on voit l’inscription « my daddy is my hero ». Sur le même post, elle a écrit en légende « le héros d’Elydjah, son papa ». Un prénom plutôt original que les parents auraient choisi pour leur bambin. Il faut dire que Norbert Tarayre est bien connu pour le choix des prénoms de ses enfants. En se référant à ses trois filles Gavane, Lady et Aliva, on se rend bien compte que le papa d’Elydjah ne choisit pas les prénoms de ses enfants par hasard mais prend du temps pour le faire.

Le nom du petit Elydjah qui est très aimé par ses parents et par les internautes, est désormais connu. Né en début juin, le fils de l’ancien candidat de Top Chef est actuellement âgé de 3 mois seulement et grandi très bien aux côtés de Norbert et d’Abi.