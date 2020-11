N’oubliez pas les paroles : La prod offre un voyage à Tahiti, ça ne passe pas du tout, Nagui obligé de s’expliquer !

L’émission de Nagui, N’oubliez pas les paroles, continue de cartonner sur France 2 chaque fin d’après-midi. Ce jeudi 5 novembre 2020, alors que les masters de l’émission sont toujours en cours, l’animateur a annoncé le beau cadeau qui sera offert aux gagnants, et il s’agit d’un voyage à Tahiti. Pour prévenir toute polémique, Nagui a décidé de s’adresser en même temps à ses éventuels haters.

Un séjour à Tahiti à la clé, pour un téléspectateur !

Le monde de la télévision et des médias brille en apparence, mais en réalité, c’est un monde impitoyable, et certains internautes rendent la tâche encore plus dure, puisqu’ils critiquent tout et n’importe quoi, cherchant constamment la petite bête, le mot de travers.

Avec ses plus de 40 ans de carrière en tant qu’animateur radio et télévision, on peut dire de Nagui, qu’il a une grande expérience de ce genre de problème, même si ce n’est jamais agréable d’y être confronté.



C’est ainsi que ce jeudi 5 novembre 2020, le mari de Mélanie Page a pris les devants, lorsqu’il a décidé de parler directement de ce qui pourrait faire couler l’encre de certains internautes.

Déjà, cette semaine, les masters continuent, et les plus grands champions de N’oubliez pas les paroles sont au rendez-vous pour s’affronter et se surpasser, dans le but de remporter des gains et de beaux cadeaux. Au bout de cet affrontement, il ne restera qu’un seul champion, qui gagnera évidemment un joli pactole, et des cadeaux.

Dans N’oubliez pas les paroles, des cadeaux sont souvent offerts aux téléspectateurs, qui jouent en répondant par message à une question posée par Nagui. Cette fois, il s’agissait d’un splendide voyage sur l’île de Tahiti.

Nagui cloue le bec aux éventuels haters !

Quand on a autant d’expérience, on arrive à anticiper certaines polémiques. Juste après avoir fait son annonce dans son émission N’oubliez pas les paroles, à propos du voyage à Tahiti, Nagui a tenu à éclaircir certains points avec ceux qui pourraient y voir un problème.

Pour désamorcer toute remarque négative, l’animateur a décidé d’ironiser sur une potentielle polémique que pourrait susciter ce voyage. Il a donc tenu à rappeler que : « la compensation carbone de ce voyage sera évidemment réglée… Pour les haters qui me disent ‘ Ah ouais ! Alors on paye, on a le droit de polluer, l’important c’est déjà de payer. C’est un minimum de respect pour cette planète. Mais continuez votre haine, je vous en prie et soyez bien tristes, seuls chez vous. »



Voilà qui est dit, n’en déplaise à ceux qui se sentiront visés par cette petite sortie de l’animateur. D’ailleurs, quand on a une idée du nombre de polémiques partant de rien auquel le mari de Mélanie Page a dû faire face, on ne peut lui en vouloir, préférant étouffer toute potentielle polémique dans l’œuf.

En effet, Nagui qui anime plusieurs émissions à la télévision comme à la radio, est souvent confronté à des problèmes de ce genre, comme la plupart des animateurs d’ailleurs, que ce doit sur France 2 ou sur d’autres chaînes.

D’ailleurs, quelques heures plus tôt, avant la diffusion de N’oubliez pas les paroles sur France 2 à la télé, l’animateur était à la radio sur France Inter, en train d’animer une émission en direct. Tout se passait bien, jusqu’à l’intervention d’une auditrice, qui aurait eu des propos jugés inappropriés sur Michael Schumacher.

Heureusement tout est finalement rentré dans l’ordre, grâce au professionnalisme de Nagui, qui a ainsi pu éviter un scandale. On comprend qu’il prenne les devants dorénavant…