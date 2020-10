N’oubliez pas les paroles : Nagui perd patience et engueule le public en direct !

Nagui, Nagui, Nagui, qui n’aime pas ce présentateur emblématique de la télé et la radio française. Toujours de bonne humeur, il a presque toujours un mot pour faire rire son public. Mais que s’est-il passé pour que ce dernier pique une colère de la sorte et finisse par s’en prendre à son public adoré ? Révélation.

On peut rire de tout, mais pas tout le temps !

C’était lors de l’émission “N’oubliez pas les paroles” diffusée ce mardi 29 septembre. Alors que l’émission du 28 septembre avait été largement coupée par la diffusion de Rolland Garros, les fans de l’emblématique émission de karaoké ont eu le bonheur et l’immense joie de retrouver leur programme préféré en entier, dès le lendemain !

Dans cet épisode de “N’oubliez pas les paroles”, les spectateurs ont retrouvé un Nagui plus en forme que jamais, alternant blagues drôles, blagues un peu plus douteuses, et coups de gueule en fanfare. En d’autres mots, du grand Nagui comme il sait si bien le faire !

Car que ce soit à la radio sur France Inter, ou la télé, le mari de Mélanie Page est bien connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche, quitte à couper ses collègues et à enchaîner les bourdes en direct ! Bref un vrai maître d’orchestre, mais qui n’est jamais à l’abri des dérapages…

Un animateur bon enfant avec les participants, mais…

Toujours très investi dans ce qu’il fait, Nagui prend toujours plaisir à se rapprocher des participants de “N’oubliez pas les paroles”. En effet, les coulisses, c’est un peu le lieu idéal et hors caméra pour faire connaissance, détendre l’atmosphère et éventuellement pousser ses coups de gueule ni vu ni connu.

Et c’est un peu ce qui s’est passé ce mardi 29 septembre… Nagui a dû montrer les crocs, et ce, juste avant la page de publicité.

Quel suspens !

Comme à son habitude, Nagui a posé une question à l’intention du public et des téléspectateurs afin que l’un d’entre eux soit l’heureux chanceux qui pourra remporter la jolie somme de 1000 euros.

Ce mardi 29 septembre, la question portait sur l’emblématique chanson de Gregory Lemarchal, intitulée “Écris l’histoire”. Comme d’habitude, alors que la chanson retentissait en fond dans les haut-parleurs, le but était de compléter le refrain de ce célèbre hit.

Et alors que la diffusion du titre a été coupée juste avant le refrain, justement pour laisser la réponse aux téléspectateurs (c’est le principe d’un jeu-concours après tout), le public n’a pas été de cet avis.

« Il y a des gens qui ont bossé pour ça »

On a alors pu assister à une scène assez comique, bien qu’elle n’ait pas été du goût de Nagui, dans laquelle le public a commencé a entonner à l’unisson le refrain de la célèbre chanson.

“Ben allez-y, tout le monde souffle. On s’en fout, c’est un jeu comme ça… Ok, d’accord”, a finalement marmonné le présentateur, agacé par ce qui venait de se passer.

Mais le public ne s’est clairement pas rendu compte de la bourde et a continué à chanter de plus belle. De quoi faire profondément grincer des dents l’animateur télé qui avait déjà l’air bien remonté.

Pour sa défense, ce n’est pas la première fois que ce type de situation se produit et le public à l’habitude “d’oublier” de ne pas souffler les paroles de la chanson du jeu concours.

Pourtant cette fois-ci, Nagui n’a pas voulu laisser passer cela, et a perdu son emblématique sourire pour l’occasion : “Il y a des gens qui ont bossé pour ça, arrêtez”, a-t-il finalement lancé à son audience.

Espérons juste que cet excès de colère ne lui coutera pas son titre de présentateur préféré des Français !