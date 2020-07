Nouveau scandale à Buckingham Palace : le coronavirus met à nu la « future reine d’Angleterre » Camilla Parker Bowles

Et oui ! Puisque le moment s’y prête, le palais royal anglais a eu droit à son « coronascandale ».

Le dernier, en date, est lié à la très honorable duchesse de Cornouailles qui a vu son intimité, exposée aux yeux de la planète entière par le virus. Comment a-t-elle pu tomber aussi bas ? Suivez-nous dans cet article.

Qui est Camilla Parker Bowles ?

Camilla Rosemary Shand, anciennement Camilla Parker Bowles, est la seconde épouse du prince Charles, prince de Galles. Elle est connue sous le titre de duchesse de Cornouailles par son entrée dans la famille royale.

Enfance paisible entre parents et frères

Elle passe sa jeunesse à Sussex avec ses parents, son frère Mark, et sa sœur Annabel. Son père, Bruce Shand, officier militaire se reconvertit en négociateur de vin, tandis que sa mère est une travailleuse sociale.

Une vie de couple entachée de rumeurs d’infidélité

Elle fait la connaissance d’Andrew Parker Bowles en 1960. Elle l’épouse en 1973. De cette union naîtront, Tom en 1974 et Laura en 1978.

Les rumeurs racontent que Camilla et le prince Charles se sont fréquentés avant leurs mariages respectifs avec Andrew et Lady Diana. Les deux tourtereaux semblaient très proches, puisque les mêmes bruits ressurgirent en 1980 faisant état de leurs infidélités. En fait, ils avaient continué leur relation.

Une vie semée de scandales à l’odeur « princière »

Camilla Parker Bowles laisse derrière elle une vie empreinte de scandales conjugaux et d’atteintes à l’intimité. En effet, en 1993, son affaire avec le prince Charles de Galles éclate au grand jour et provoque un scandale. Cette affaire, surnommée « Camillagate », se révèle au public grâce à la diffusion d’une conversation privée entre les deux amants. Cette conversation avait été enregistrée à l’insu des deux amoureux et diffusée dans les médias. Le Camillagate provoque les divorces respectifs de Camilla et de Charles, entre 1995 et 1996. Ils continuent pourtant leur relation en privé et dans la discrétion.

Mariage avec le prince Charles de Galles

Après son divorce avec le père de Tom et d’Annabel en 1995, Camilla Rosemary Shand retrouve sa liberté. Elle continue à fréquenter le prince Charles, mais les deux tourtereaux prennent soin de ne pas étaler leur nouvelle relation dans la presse et les médias. Ils ne feront leur première apparition publique ensemble qu’en 1999. Deux ans plus tard, Camilla rencontre la reine Élisabeth qui semble approuver leur relation. Aussi, peu de temps après, elle devint l’accompagnatrice principale du prince de Galles.

Camilla Rosemary Shand se marie au prince de Galles en 2005 et prend le titre de la duchesse de Cornouailles. Le mariage fut célébré en grande pompe à Windsor Gildhall. Elle s’implique alors dans plusieurs œuvres caritatives, notamment :

la lutte contre l’ostéoporose,

l’alphabétisation des populations démunies du monde,

le bien-être des animaux.

Après avoir été, pendant longtemps, la femme la plus détestée d’Angleterre, elle a réussi à retrouver le cœur des Britanniques.

Une image qui risque d’être écornée par ce nouveau scandale lié au coronavirus. De quoi s’agit-il ?

Camilla Parker Bowles : son intimité exposée au monde entier

Camilla Parker Bowles, aujourd’hui duchesse de Cornouailles, est une cachottière. Malgré des scandales conjugaux à répétition, la future reine d’Angleterre déteste exposer sa vie privée sur la place publique. L’héroïne de Camillagate déteste les scandales, elle les exècre et plus encore quand l’humiliation touche à son intimité. Mais voilà, la maladie au coronavirus est passée par là.

Obligée de libérer son bureau privé pour cause de quarantaine, elle a dû donner accès au regard du monde entier à son bureau privé. Sur les murs du bureau, on peut apercevoir des peintures et des photos de ses chiens et chevaux. Sur une grande photo, on la voit entourée de son prince, la reine Élisabeth II et des membres de la famille royale. On y voit également toute une collection de Harry Potter, mais aussi de nombreuses œuvres d’art.

Mais, ce qui choque le public, c’est la présence, partout dans le bureau de la discrète duchesse, d’une série de… photos intimes de la princesse. Le net s’en délecte déjà.