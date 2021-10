Nouvelle astuce Cheveux : le gel de lin fait des merveilles sur vos cheveux !

Vous avez des cheveux crépus, ou vos cheveux sont bouclés et vous recherchez des moyens naturels pour pouvoir les dompter. Vous recherchez une nouvelle astuce naturelle pour prendre soin de vos cheveux ? Vous avez déjà essayé l’aloe vera et vous voulez changer et voir la réaction de vos cheveux ? Pourquoi ne pas vous tourner vers le gel de lin ?

Pourquoi le gel de lin ? Nous vous disons tout.

Quels sont les avantages du gel de lin sur vos cheveux ?

Vous pouvez facilement trouver du gel de lin dans les magasins bio. Il a de nombreuses vertus sur les cheveux. Elle permet d’hydrater les cheveux en profondeur. Elle donne un effet soyeux au toucher et doux. Le gel de lin permet également d’éviter que les nœuds ne se forment dans les cheveux.

Le gel de lin apporte une brillance aux cheveux, il illumine les cheveux ternes et enfin, il peut être utilisé pour lisser naturellement les cheveux. Ses bienfaits s’apparentent au lissage à la kératine.

Comment préparer le gel de lin ?

Pour utiliser le gel de lin, vous devez avant tout le préparer vous-même. Il n’est pas possible que vous puissiez en trouver dans un magasin ou ailleurs. Pour ce faire, suivez cette recette :

Ingrédients

Un verre d’eau

Un quart de verre de graines de lin

Préparation

Dans une casserole, versez l’eau et les graines de lin. Portez le tout à ébullition tout en remuant. Le mélange devrait s’épaissir et vous obtiendrez une pâte. Filtrez cette pâte et versez-la dans un récipient. Dès que le mélange aurait bien refroidi, vous pouvez l’utiliser.

Comment appliquer le gel de lin sur les cheveux ?

Le gel de lin s’utilise de différentes manières. Vous pouvez appliquer le gel sur vos cheveux en masque capillaire et le laisser poser quelques heures puis le rincer. Vous avez aussi la possibilité de l’utiliser comme un gel coiffant pour donner du style à vos coiffures plutôt que d’utiliser les produits étouffants et chimiques sur vos cheveux.

Avantages du gel de lin sur les cheveux crépus et bouclés

Les cheveux crépus et les cheveux bouclés ont pratiquement tous le même problème par rapport au démêlage de leurs cheveux. Les cheveux sont rebelles et il est difficile de les discipliner. Le gel de lin vient apporter aux cheveux une texture lisse et permet de les coiffer beaucoup plus facilement. Le gel de lin permet également de se débarrasser des frisottis qui donnent un air mal coiffé et surtout, il redéfinit les boucles.

Effet lissant du gel de lin sur les cheveux

Si vous êtes le genre de personne à aimer les cheveux lisses, alors le gel de lin devrait être votre allié. Il lisse les cheveux encore mieux que si vous vous défrisez les cheveux. Il est tout aussi meilleur qu’un soin à la kératine.

Le plus avec le gel de lin, c’est qu’il est naturel et vous donne toutes les possibilités d’un produit chimique pourrait vous procurer.