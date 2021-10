Nouvelle naissance : des cadeaux à donner au bébé et aux parents !

Avez-vous une proche qui est enceinte et qui va bientôt accoucher ? C’est réellement un plaisir de savoir que bientôt on accueillera un nouveau-né. Et dans cette joie, on pense déjà aux cadeaux qu’on pourrait donner à la maman et son bébé. Très souvent on n’arrive pas à faire un choix, car il y a une multitude de possibilités. Pour vous aider, nous avons recensé les meilleurs cadeaux que vous pourriez offrir au futur bébé et à ses parents.

Idées de cadeaux pour le bébé

Il n’est pas toujours facile de savoir quoi donner à un bébé. Le choix est tellement diversifié. Voici quelques idées de cadeaux à offrir pour le bébé.

Une gigoteuse évolutive

La gigoteuse évolutive est créée dans un tissu en double gaz qui est très doux. Elle a la particularité de garder au chaud votre bébé. Surtout dans les temps de fraîcheur, vous pouvez protéger encore plus votre bébé après lui avoir mis son pyjama. Elle est facile à utiliser, et elle s’adapte au cycle de croissance du bébé.

Un anneau de dentition

La période la plus difficile pour un bébé c’est la période de la dentition. Avec un anneau de dentition que l’enfant pourrait mâchouiller, il pourrait apaiser plus facilement ses gencives enflammées. Choisissez un modèle fabriqué 100% en caoutchouc pour plus de sécurité.

Un tapis d’éveil

Le tapis d’éveil est un espace de jeu dédié spécialement pour le bébé. Ce sera le lieu où il passera plus de temps à jouer. Il est facile à entretenir et peut être utilisé autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Un couffin

Le couffin de préférence naturel rappelle au nouveau-né lorsqu’il était dans le ventre de sa mère. La praticité et la douceur de ce couffin permettront au bébé de s’endormir très facilement. Il permet également de faire déplacer le nouveau-né sans avoir à le gêner dans son sommeil.

Une brosse en bois

Une brosse en bois avec des poils doux est idéale pour brosser et démêler les cheveux de bébé en douceur.

Un support de couffin 2 en 1

Le support de couffin est un accessoire qui permet de développer la coordination et la motricité du nouveau-né. En effet, ce joli accessoire peut se transformer en une arche de réveil et vous permet de suspendre les jouets préférés de votre bébé. Grâce à son bois assez léger, il est facilement transportable.

Un doudou

Le doudou est souvent utilisé comme compagnon de réconfort pour le bébé. Il est conseillé de le donner au bébé dès sa naissance, car pendant des années après sa naissance, il pourra encore l’utiliser.

Idées de cadeaux pour les parents

Pour les parents, le mieux serait de leur donner des accessoires qui pourraient leur servir d’équipement pour le bébé. C’est le cas par exemple d’un family bag, d’une écharpe de portage, d’un tire-lait, etc. Vous n’avez pas besoin de vous procurer des articles chers et qui ne pourront peut-être pas être utiles aux parents.