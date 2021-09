Nouvelle saison : les tendances bijoux à s’approprier au plus vite pour rester chic et intemporel !

Quel bijou pour cet hiver ? On change un peu de style ! Vous recherchez un nouveau porte bonheur dans vos bijoux cette saison ? L’inquiétude ne doit plus être à son maximum ! Des bijoux chics, intemporels et tendances sont déjà en lice ! Vous n’aurez qu’à faire vos choix ! Continuez juste à défiler pour choper votre accessoire très précieux pour cet automne ! Séduisez avec votre nouveau look !

Les perles 2.0

Les perles font depuis l’année dernière, un retour entièrement remarqué sur la scène de la mode. Fort heureusement, elles ne se présentent plus comme les colliers de perles toutes rondes à la façon de nos grands-mères.

Cette fois-ci, on assiste plutôt à une déclinaison avec des perles d’eau douce au toucher brut non fini. De même qu’à des formes imparfaites. Sublimes, elles sont tape à l’œil et font l’unanimité.

Les bracelets à gros maillons XXL trop fun

Les bracelets à gros maillon se portent tout naturellement le long des poignets. Cette fois-ci, l’oversize est au programme au rayon bracelets avec des manchettes. Ces dernières entourent largement le haut des bras tout comme un doux et affectueux hommage aux tendances des années 90. Quoi de plus fun !

Vous pouvez oser librement le mélange des métaux avec des modèles dorés, en or rose et argenté. À porter impérativement les uns avec les autres. Top chic ! Le seul mot d’ordre à mettre en avant, est l’accumulation sans modération. Testez cela et vous serez subjugués !

Les colliers en perles colorés, très tendance cet automne

Les perles nacrées et colorées habillent parfaitement et avec élégance, les ras-de-cou de même que les sautoirs. Ce sont des modèles qui peuvent se porter toute l’année. Vous pouvez l’associer à un pull en laine ou encore, à un crop top. Vous ferez sensation !

C’est le collier parfait, qui ne perd absolument rien de son charme avec le temps. Il fera briller le soleil sur votre garde-robe de façon subliminale.

Les bijoux argentés tendance, encore à la mode

Enfin, ces bijoux argentés qui ont longtemps été boudés au profit des nombreuses alternatives dorées, font leur retour. Et cette fois-ci, c’est pour sublimer notre saison. Que ce soit sur les maillons épais, les colliers fins ou autres, l’argent s’impose très bien.

Pour des compositions uniques, vous pouvez les mêler à vos petits bijoux dorés. Vous ferez totalement la différence. Encore mieux, pour accumuler les tendances bijoux du moment, vous pouvez incorporer de l’or rose ou des perles nacrées. Vous aurez un look chic et intemporel.

Les boucles d’oreilles à logo intemporel

Les boucles d’oreilles sont naturellement XXL. Et ce, qu’elles affichent un mot ou un logo. Elles s’abordent facilement comme un accessoire à part entière, capable de pimper avec efficacité un look.

Vous en retrouverez de différentes formes et modèles. En occurrence, les pendentifs descendants jusqu’aux épaules ou encore les modèles de types ear cuff.