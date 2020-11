NRJ Music Awards : le Youtubeur Squeezie nominé dans la catégorie « Révélation de l’année » ! Les internautes ne comprennent pas !

C’est ce lundi 26 octobre que la liste des nominés est sortie. Dans la catégorie Révélation francophone de l’année, se trouvait entre autres, Squeezie. Cette nomination a vivement été critiquée par les internautes, qui n’ont pas compris. D’ailleurs s’il a été content de cette nomination, Squeezie lui-même n’a pas caché sa surprise.

Squeezie surpris mais content de sa nomination aux NRJ music awards 2020

Crise sanitaire oblige, toutes les cérémonies qui ont lieu en ce moment sont organisées de façon particulière. On s’attend donc à ce que les organisateurs des NRJ Music Awards surprennent les téléspectateurs. Pour le moment, ce qui fait parler, est la liste des nominés, qui vient d’être divulguée.

Cette année, 17 récompenses seront décernées, dont une qui concerne la « Révélation Francophone de l’Année ». Parmi les nominés, on retrouve Tayc, Wejdene, Squeezie, Soolking, Alliel et Hatik. Cette liste a beaucoup fait réagir les internautes, et pas dans le bon sens du terme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @xsqueezie le 25 Sept. 2020 à 3 :01 PDT

En effet, Squeezie est plutôt un youtubeur depuis des années et vient à peine de sortir son premier album. S’il a du succès en tant que vidéaste, il vient de se lancer dans la chanson, et lui-même s’accorde à dire que c’est juste un « délire » plus qu’autre chose.

Pourtant, voilà l’artiste nominé en tant que révélation francophone de l’année pour les NRJ Music Awards 2020. Notons qu’il s’agit de l’une des plus grandes cérémonies de France, et cette année, ce sera la 22e édition.

Lorsqu’il a appris sa nomination, la réaction de Squeezie ne s’est pas fait attendre : « C’est la news la plus improbable de votre journée ! Je suis nominé aux NRJ Music Awards 2020. Mais je suis content c’est gratifiant ! » Avant de rappeler à ses fans : « Alors, dans la catégorie révélation francophone de l’année. Vous pouvez swiper pour voter ! »

Une nomination qui ne fait pas l’unanimité

Il est vrai qu’une simple nomination ne signifie pas que l’artiste remporterait le trophée surtout que Squeezie est en lice avec d’autres artistes. Cependant, avant même d’en arriver là, les internautes se montrent très mitigés.

Comme on peut s’en douter, les fans du Youtubeur étaient ravis pour lui, et n’ont pas caché leur joie. Ainsi, en à peine quelques heures, son poste pour annoncer sa nomination à sa communauté a reçu plus de 14 000 like.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @xsqueezie le 27 Sept. 2020 à 8 :41 PDT

Cependant, d’autres internautes n’ont pas compris la raison pour laquelle les NRJ Music Awards 2020 veulent récompenser Squeezie, et leurs tweets étaient sans équivoque : « Alors autant j’aime toutes tes vidéos et je les regarde, mais là c’est vraiment du vol…dommage pour les autres artistes. », alors qu’un internaute a écrit : « ptdr vu le nombre de tes abonnés, tu risques de gagner ». Ce à quoi un autre a répondu : « Malheureusement ».

Notons qu’en plus de Squeezie, la nomination de Hatik et de Wejdene dans cette même catégorie, fait également débat sur les réseaux sociaux. Après la publication de la liste, certains ont commenté : « Le pire c’est que Wejdene est là ! », et un internaute de répondre que tout était possible puisqu’il y avait Wejdene et Hatik…

Pour le moment, il ne s’agit que de nomination, alors rien n’est encore joué. Toutefois, il est vrai que Squeezie en tant que vidéaste actif sur YouTube depuis quelques années, a, à son actif, plus de 15 millions d’abonnés, ce qui peut faire une très grande différence, puisque c’est le public qui vote.

Pour avoir le fin mot de l’histoire, rendez-vous le 5 décembre 2020 pour la cérémonie des NRJ Music Awards Paris Édition… On a hâte !