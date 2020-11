NRJ Music Awards : on connaît enfin les nominés et il y aura du beau monde !

La liste de toutes les personnes nommées est déjà connue.

Les NRJ Music Awards 2020 ont enfin dévoilé la liste des artistes nominés. Malgré la crise sanitaire qui sévit actuellement, la cérémonie qui récompense les meilleurs chanteurs de la musique sera organisée par la chaîne TF1 et NRJ. On se souvient que précédemment, elle avait été prévue pour le 7 novembre prochain à Cannes. Cependant, à cause du contexte actuel, elle a été reportée au samedi 5 décembre à 21h05 et aura lieu à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. La chaîne de télévision TF1 est un actionnaire de cette salle de cinéma. Si cet endroit a été choisi, c’est afin d’éviter au maximum les déplacements des chanteurs et leurs staffs. Découvrez ici la liste des nominés aux NRJ Music Awards 2020.

De nouvelles nominations pour cette année 2020

Pour ce nouvel écrin, la NRJ Music Awards qui récompense annuellement les stars françaises et internationales sera bien différente des précédentes éditions. Pour le moment, même si TF1 et NRJ n’ont pas donné plus de détails sur l’événement, on sait que la délocalisation du lieu de la cérémonie a été faite d’un commun accord entre la chaîne de télévision, la NRJ et la mairie de Cannes.

Les trois acteurs principaux de cette cérémonie ont également annoncé que leur collaboration restera exceptionnelle et elle durera encore deux années supplémentaires jusqu’en 2023. En ce qui concerne les dominations, la 26e édition de la NRJ MUSIC AWARDS présentée par Nikos Aliagas depuis 2009 mettra en exergue deux nouvelles catégories.

Il s’agit de la collaboration française de l’année et de la collaboration internationale de l’année. Depuis le 26 octobre dernier à partir de midi, le public a la possibilité de voter pour ses artistes préférés. Le vote se déroulera jusqu’au 4 décembre prochain à 14h. Aussi, il faut notifier qu’il n’est possible de voter qu’une seule fois par jour dans chaque catégorie.

Les artistes nominés pour la NRJ Music Awards

Dans la catégorie Artiste féminine francophone de l’année, nous avons Amel Bent, Aya Nakamura, Camélia Jordana, Carla Bruni, Clara Luciani, Louane et Wejdene. Pour l’artiste féminine internationale de l’année, on verra apparaître d’autres noms comme Ava Max, Billie Eilish, Dua Lipa, Lady Gaga, Miley Cyrus, Sia et Tones & I.

On en vient ensuite aux hommes dont la première catégorie est celle de l’artiste masculin francophone de l’année. Les noms qui y figurent sur cette liste sont Amir, Dadju, Maître Gims, Julien Doré, Kendji Girac, Matt Pokora et Vianney. En ce qui concerne la catégorie de l’artiste masculin international de l’année, il y a Harry Styles, Jason Derulo, Justin Bieber, Lewis Capaldi, Shawn Mendes et The Weeknd.

Le prix de la révélation française de l’année reviendra à l’une des personnes suivantes ; Alliel, Hatik, Soolking, Squeezie, TayC et Wejdene. Celui de la révélation internationale de l’année se jouera entre Doja Cat, Karol KG Nea, Tom Gregory et Zoe Waves.

Vient ensuite le groupe ou le duo de l’année francophone dont la liste des nominés comprend Boulevard des airs, Indochine, Tryo et Vitaa & Slimane. Le prix du duo ou groupe international pourrait revenir à Black Eyed Peas, BTS, Imagine Dragons, Major Lazer, Maroon 5 ou encore One Republic.

La liste des nominés pour la chanson francophone de l’année comporte « Jusqu’au bout » – Amel Bent xImen Es, « La fête » – Amir, « Facile » – Camélia Jordana, « Angela » – Hatik, « Nos célébrations » – Indochine, « Tahiti » – Keen’v, « Désolé pour hier soir »– Tryo feat. Mcfly & Carlito, « Avant toi » – Vitaa & Slimane. Pour la chanson internationale de l’année, il y a « Kings & Queens » – Ava Max, « Ritmo » – Black Eyed Peas & J. Balvin, « Physical » – Dua Lipa, « Savage Love » – Jawsh 685 & Jason Derulo, « Tusa » – Karol G feat. Nicki Minaj, « Before you go » – Lewis Capald, « Jerusalema » – Master KG, « Blinding Lights » – The Weeknd.



Pour la Collaboration francophone de l’année, il y a Amel Bent x Imen Es (« Jusqu’au bout »), Bigflo & Oli feat Bon entendeur (« Coup de Blues/Soleil »), Gims & Sting (« Reste »), Grand corps malade & Camille Lellouche (« Mais je t’aime »), Lartiste & Caroliina (« Comme Avant »), Soolking feat. Dadju (« Melegim »). La liste des nominés pour la Collaboration internationale de l’année est composée d’Ariana Grande & Justin Bieber (« Stuck with U »), Black Eyed Peas & J. Balvin (« Ritmo »), David Guetta & Sia (« Let’s Love »), Jawsh 685 & Jason Derulo (« Savage Love »), Karol G x Nicki Minaj (« Tusa »), Lady Gaga x Ariana Grande (« Rain on me »).

On verra « Say so » – Doja Cat, « Physical » – Dua Lipa, « Pendant 24h » – Grand corps malade et Suzane, « Watermelon Sugar » – Harry Styles, « Nous »– Julien Doré

« Rain on me » – Lady Gaga x Ariana Grande, « Donne-moi ton coeur »– Louane, « À nos héros du quotidien » – Soprano, « Blinding Lights » – The weeknd, et « Ça ira » – Vitaa & Slimane pour le clip de l’année. N’oublions surtout pas le prix du DJ de l’année qui reviendra peut-être à Calvin Harris, David Guetta, D0J Snake ou Kygo… Que le spectacle commence !